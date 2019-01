Ukrajna

Kanyaró miatt karantén alá vonták az iskolákat két ukrán nagyvárosban

hirdetés

Karantént hirdettek és tanítási szünetet rendeltek el hétfőtől egy hétre a nyugat-ukrajnai Luck és az ország déli részében lévő Odessza összes iskolájában, elsősorban a kanyarós megbetegedések továbbra is növekvő száma miatt, miközben influenza és más felső légúti betegségek is terjednek az oktatási intézményekben - adta hírül az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Erről Zinovija Lescsenko, a lucki városi tanács oktatási osztályának vezetője beszélt a 112 Ukrajina hírtelevízióban. A tisztségviselő elmondta, hogy megelőző intézkedésként vezették be a karantént a város mind a 27 iskolájában január 21-ig, hogy a gyerekek ne adják tovább egymásnak a fertőzéseket. Elhangzott, hogy Luckban már több mint 200 iskolás betegedett meg kanyaróban, számos gyermek nincs beoltva a vírus ellen, ráadásul a városban az influenza "súlyosabb formája" is megjelent. Az orvosok abban bíznak, hogy a karantén nemcsak megállítja a fertőzések további terjedését, de egyúttal időt biztosít a szülőknek arra is, hogy beoltassák gyermekeiket. Arra biztatják őket, hogy ne csak a kanyaró elleni vakcinát, hanem más védőoltásokat is adassanak be a gyerekeknek.



Az óvodák viszont - az iskolákkal ellentétben - mindkét városban a szokásos rendben nyitva tartanak.



A Szevodnya című ukrán lap internetes oldalán hétfőn közölt adat szerint tavaly Ukrajnában mintegy 54,5 ezren betegedtek meg kanyaróban, és 16-an haltak bele a betegség szövődményeibe. Idén már több mint kétezer új kanyarós megbetegedést regisztráltak és további két halálesetet: egy kétéves gyermek és egy 49 éves férfi halt bele a betegségbe.



Az ukrán egészségügyi minisztérium adatai alapján 2018. október 1. és 2019. január 7. között országosan 13-an haltak bele az influenza okozta szövődményekbe. Országosan csaknem 2,44 millióan betegedtek meg ez idő alatt influenza vagy más felső légúti fertőzés következtében.