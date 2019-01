Élősködés

Brutális - Több mint 500 kullancsot távolítottak el egy óriáskígyóról Ausztráliában - videó

2019.01.14 14:58

Több mint ötszáz kullancsot távolítottak el egy óriáskígyóról Ausztráliában, a hüllőt most vérszegénység miatt kezelik az állatorvosok - számolt be róla hétfőn a BBC.



A Nike nevű szőnyegmintás pitont a múlt héten egy ház úszómedencéjében fogták be a kígyómentők Queensland állam Gold Coast-partszakaszán. A hüllőt a Currumbin állatkórházba szállították, ahol az orvosok egy több órán át tartó "műtét" során 511 kullancsot szedtek ki a bőréből.



A kórház közleménye szerint a pitont "csúnya fertőzés" és vérszegénység miatt kezelik. A paraziták azt használhatták ki, hogy a fertőzés miatt az óriáskígyó nem mozgott.



A nonprofit állatkórház hozzáfűzte, hogy a piton állapota még rossz, de remény van a teljes felgyógyulására. Ha rendbe jön, visszaengedik a vadonba. A kórház hétfőn a Facebook-oldalán köszönte meg az állat nevében a jókívánságokat.



A kórházban jelenleg egy koalát is ápolnak, amelynek testét több mint száz kullancs lepte el. A kölyökállatot el kellett választani az anyjától, amikor rátaláltak. A Koala Barátai elnevezésű, erszényeseket védő csoport szerint a koalát akkor támadta meg a sok kullancs, amikor a földön üldögélt. Valószínűleg beteg vagy sérült lehetett, azért nem mozdult.