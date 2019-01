USA

16 éven át rabszolgaként dolgoztattak egy afrikai lányt Texasban

Hosszú éveken keresztül gyakorlatilag rabszolgaként dolgoztatott egy befogadott afrikai lányt egy texasi házaspár. 20 évet is kaphatnak.



A férj, Mohamed Toure Guineából hozta el az akkor 5 éves lányt. Ezek után szinte minden munkát vele végeztettek: a lánynak kellett mosni, főzni, a felújításokat elvégezni, sőt, neki kellett gondoskodnia a házaspár öt gyerekéről.



Iskolába nem engedték, iratait elvették tőle. Úgy kényszerítették, hogy Amerikában maradjon, hogy közben lejárt a vízuma is.



A lány végül 16 év után, 2016 decemberében tudott megszökni, a szomszédok segítségével.



A házaspárt most bűnösnek találta az illetékes texasi bíróság - írja a helyi sajtó.