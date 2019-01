Színes

Ismét gyermekmolesztálással vádolják Michael Jacksont

"A sztársága csúcsán Michael Jackson hosszú távú kapcsolatba került két fiúval és a családjaikkal. A fiúk a kapcsolat kezdetekor 7 és 10 évesek voltak. Most a harmincas éveikben járnak, és elmesélik a történetüket arról, hogy Jackson hogyan zaklatta őket szexuálisan" - áll a Leaving Neverland című új dokumentumfilm szinopszisában. A filmet a január 24-én kezdődő Sundance Filmfesztiválon mutatják majd be.



Hogy ki az a két férfi, aki a dokumentumfilmben megszólal, hivatalosan egyelőre nem lehet tudni. A Rolling Stone magazin ugyanakkor a produkciós cég honlapján közzétett fotók egyikén felismerte Wade Robson ausztrál táncos-koreográfust, aki gyerekkorában több Michael Jackson-klipben is szerepelt (Black or White, Heal the World).



Robson 2013-ban polgári keresetet nyújtott be, melyben azzal vádolta a 2009-ben elhunyt énekest, hogy gyermekkorában molesztálta őt. A bíróság ítélete szerint azonban az énekes egykori tulajdonát képező két cég, amelyek alperesként szerepeltek az ügyben, nem vonhatóak felelősségre a Robsonnal történtekért.



A film másik szereplőjét, James Safechuckot Jackson egykori birtoka, Neverland jogi képviselője nevesítette. Ő is megvádolta már az énekest, és az ő keresetét is elutasították.



Hogy valóban ők szerepelnek-e a filmben, hivatalosan még nem erősítették meg.