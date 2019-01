Németország

Nagyszabású adatlopás: egy 20 éves diák a gyanúsított

hirdetés

Nem voltak társai a csaknem ezer német közszereplőt érintő adatlopás feltételezett elkövetőjének, a gyanúsított a nyomozás első megállapításai alapján önállóan, közreműködők nélkül tevékenykedett - ismertették kedden Wiesbadenben a német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) és az informatikai bűncselekmények feltárásával foglalkozó ügyészség (ZIT) tájékoztatóján.



A gyanúsított 20 éves, német állampolgár, a szüleivel él Hessen tartományban, tanulói jogviszonyban áll, büntetlen előéletű. Aktív és volt politikusok, újságírók, művészek személyes adatait szerezte meg és hozta nyilvánosságra illetéktelenül.



Informatikai szakképzettsége nincs, de volt "elég ideje és érdeklődése" az adatok eltulajdonításához szükséges ismeretek elsajátításához. A nagyszabású adatlopást azzal indokolta, hogy "dühítették" az érintett közszereplők egyes megnyilvánulásai - mondta Georg Ungefuk, a ZIT vezetője.



A fiatalembert még vasárnap vették őrizetbe, informatikai eszközeit lefoglalták. Beismerő vallomást tett, és nemcsak a tettére rótt jogsértéseket ismerte el, hanem a történtek rekonstrukcióját is nagyban segítette.



A gyanúsított mély megbánást tanúsított, az eljárás révén ismerte fel tettének súlyosságát. Kihallgatása után szabadlábra helyezték, mert nem fenyeget az elmenekülés vagy a bizonyítékok megsemmisítésének veszélye - mondta Georg Ungefuk.



Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a fiatalember összetett műveletekkel jutott hozzá az adatokhoz, kihasználva "biztonsági réseket", amelyek közül többet már lezártak.



Az eddigi vizsgálatok szerint az adatlopás legkevesebb 994 embert érint. Az esetek túlnyomó többségében csupán kapcsolattartási adatok - telefonszámok, e-mail-címek, postacímek - kerültek illetéktelen kezekbe, nagyjából 50 esetben viszont érzékeny személyes információk, például családtagokkal folytatott üzenetváltások vagy nyaraláson, családi eseményeken készült felvételek is. Az ellopott adatokat közzétették az interneten.



Az adatok már hetek óta szivárogtak egy Twitter-oldalon megjelentetett linkek révén, amikor a hatóságok január 3-án észlelték, hogy nagyszabású visszaélés történt. Időközben megállapították, hogy ennek részét alkotja több korábbi, egymástól függetlenként számon tartott adatlopási ügy is.



Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter keddi berlini tájékoztatóján kiemelte, hogy a biztonsági helyzet nem változott az eset miatt, és az adatlopás nem érintette a kormányzat, az államigazgatás és a törvényhozás informatikai hálózatait.



Hozzátette, hogy a biztonsági szervek megfelelően reagáltak. A bűncselekmény feltárásán és az elkövető kézre kerítésén "nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan, nagyon jól és éjt nappallá téve dolgoztak" - fogalmazott a miniszter.

Az eset tanulsága, hogy tovább kell erősíteni az adatok védelmét, ezért a belügyminisztérium a következő hetekben megvizsgálja, hogy miként lehetne kiépíteni egy úgynevezett korai figyelmeztető rendszert - mondta Horst Seehofer.



Holger Münch, a BKA vezetője elmondta, hogy a kormányzó Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöke, Andrea Nahles hivatalából kapták az első értesítést az adatlopásról, január 3-án késő este. A feltételezett elkövető személyét alig 48 óra alatt megállapították. A BKA szakértőinek nem kellett minden szakmai tudásukat mozgósítaniuk, viszonylag könnyen a nyomára jutottak. A gyanúsított jelszófeltörő eljárásokat használt az adatlopáshoz, károkozó szoftvereket nem telepített azokba a rendszerekbe, amelyekbe bejutott.



A BKA vezetője arról is szólt, hogy az adatlopás sűrűn előforduló bűncselekmény Németországban, és az elkövetők dolgát igen megkönnyíti, hogy nagyon sokan rendkívül gyenge - túlságosan egyszerű, könnyen feltörhető - jelszavakkal védik az adataikat.



Arne Schönbohm, a szövetségi informatikai biztonsági hivatal (BSI) vezetője a sértettek számáról a német sajtóban korábban ismertetett információt pontosítva elmondta, hogy a 994 fős csoportba nem az összes közszereplő tartozik, hanem csak az aktív és volt politikusok.



A legtöbben, 425-en a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vagy a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) tagjai, a második a koalíciós társ SPD 318 érintett párttaggal, utánuk az SPD-től balra álló, ellenzéki Baloldal (FDP) következik 112 érintettel, majd a szintén ellenzéki Zöldek 111 fővel, és a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) 28 fővel.



A szövetségi parlament (Bundestag) hetedik pártját, az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű jobboldali ellenzéki erőt nem érinti az adatlopás. Ezzel kapcsolatban Holger Münch kérdésre válaszolva elmondta, egyelőre nem mutatható ki "domináns politikai motiváció" a 20 éves fiatalember tette mögött, de még nem zárták le kihallgatásai sorát.