Oroszország

Felkavaró videó: a kisbaba szájához ragasztották a cumit

Felkavaró videó készült egy oroszországi kórházban. A felvételen szereplő 12 hetes kisbaba száját cumival tömték be, és hogy ne tudja kiköpni, ragasztószalaggal oda is erősítették.



A Daily Mail cikke szerint a kisbabát tüdőproblémákkal kezelték a kórházban, levegőt is csak nehezen kapott, ennek tükrében pedig különösen aggasztó, hogy valaki úgy erőszakolt cumit a szájába, hogy azt ne tudja kiköpni.



A nazranyi kórház tagadja, hogy egy orvos vagy nővér tette ezt a gyerekkel.



A tettes kiléte egylőre ismeretlen, és az sem világos, hogy a kórházi dolgozóknak hogyan nem tűnt fel a bántalmazás.



Helyi források szerint a kicsi koraszülött, édesanyja járhatott bent nála a kórházban, és ő ragaszthatta le a száját.



A rendőrség vizsgálatot indított.



A videót megnézheti itt.