Francia zavargások

Volt profi bokszoló támadt egy rohamrendőrre Párizsban

Egy volt profi bokszoló ütött meg legalább egy rohamrendőrt a szombati sárgamellényes tüntetésen Párizsban. Az esetről videófelvétel is készült - írja a BBC.



Az ütés után a rohamrendőr a földre került, ahol többen is megrugdosták.



A 37 éves Christophe Dettinger később önként feladta magát a rendőrségen, letartóztatták. Volt edzője a védelmébe vette, azt mondta, a férfi egy nőt ért rendőri inzultusra reagált.



Dettinger egyébként jelenleg köztisztviselőként dolgozik egy Párizshoz közeli településen.



A sárga láthatósági mellényt viselő tüntetők százezrei november második felétől vonultak utcára tiltakozva az ellen, hogy a kormány emelni akarta az üzemanyagokat sújtó környezetvédelmi adót. A kabinet végül elállt ettől, és december közepén több olyan intézkedést is bejelentett, melyek célja a szegényebb társadalmi csoportok helyzetének javítása.

#Boxeur

"Il y a eu un élément déclencheur: On m'a téléphoné cette nuit en me disant "Le boxeur m'a défendu". Il y a une femme qui a été agressée par les CRS"

➡️ Jacky Trompesauce, ancien entraîneur de Christophe Dettinger au ring de Massy#BourdinDirect pic.twitter.com/SUmshHo1cO — RMC (@RMCinfo) 2019. január 7.