Lemondott a malajziai uralkodó

Váratlanul lemondott trónjáról V. Muhammad malajziai uralkodó - jelentette be a királyi palota. A hithű muzulmánnak tartott V. Mohammad állítólag feleségül vett egy volt orosz szépségkirálynőt.

V. Muhammadot 2016 decemberében koronázták meg, és két éven át volt az ország protokolláris tisztségeket betöltő államfője. Lemondását nem indokolták.



Egyes hírek szerint lemondása előtt novembertől két hónapig betegszabadságon volt. Ezzel egy időben olyan híresztelések is napvilágot láttak, amelyek szerint V. Muhammad szüneteltette az uralkodást, mivel feleségül vett egy volt orosz szépségkirálynőt.



A 49 éves V. Muhammad volt a délkelet-ázsiai ország 15. uralkodója. Nagy-Britanniában tanult, a délkelet-ázsiai ország történetében ő volt az egyik legfiatalabb király. Eddig Malajzia konzervatív-iszlamista északi szövetségi államának, Kelantannak volt a szultánja, és a trónon az ország addigi legidősebb királyát, a 89 éves Ibni al-Marhum Tuanku Abdul Halimot váltotta, aki kivételesen kétszer is viselte a vezetői tisztséget. V. Muhammad az extrém sportok és az autók nagy kedvelője, futóversenyeken vett részt, és a laza utcai viseletet részesítette előnyben.



Malajzia uralkodóját, aki egyben a hadsereg parancsnoka is, nagy tisztelet övezi, annak ellenére, hogy szerepe pusztán jelképes, a politikai hatalom ugyanis a kormányfő kezében összpontosul. A király bírálata tilos az országban, portréja pedig ott díszeleg valamennyi középület falán.



A csaknem 29 millió lakosú Malajziában ötévente választással kerül trónra az új király, ami a világon egyedülálló.