Megvédte magát a kutyától, erre a kutya gazdája megharapta

Megvadult kutya támadt egy nőre Oaklandban. A kocogás közben megtámadott nő paprikaspray-vel fújta le az agresszív állatot.



Innentől elég bizarr lesz a történet. A kutya gazdája, Alma Cadwalader ugyanis annyira bedühödött, hogy megtámadta a futónőt: ráncigálni, rugdosni kezdte, majd mikor áldozata menekülni próbált, véresre harapta az alkarját. Cadwaladernek egyébként két kutyája is van, egy rotweiller-szerű és egy közepes méretű. Az nem világos, hogy melyik állat támadott.



A harapós gazdát letartóztatták, még nem derült ki, pontosan milyen vádak alapján kell majd bíróság elé állnia.

@regionalparkspd @ebrpd Subject in custody in Anthony Chabot Incident from yesterday. https://t.co/uOUXAUbZh3 pic.twitter.com/whm0TtI1Hd