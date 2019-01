Rablás

Akciófilmbe illő pénzszállítórablás Olaszországban - videó

Elképesztő akcióról számolt be a Jalopnik Dél-Olaszországból, Bari környékéről. A rablók egy autópályán égő kamionokkal állták el a pénzszállító teherautó útját, és markológépekkel szedték azt szét, hogy hozzájussanak a zsákmányhoz. Az Index szerint két millió euró körüli összeget (642 millió forint) zsákmányoltak, a rablók elmenekültek.



Az akcióról ugyan nincs, de arról van videó, hogy mi maradt a helyszínen az akció után:



Ehhez hasonló jelenetet utoljára a Fast and Furious-filmekben láthattunk, és még az Aranyélet brutális autós-, fegyveresrablásos jelenete is eltörpül hozzá képest.



Az IVRI, (Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia) biztonsági szolgálat pénzszállító autója Matera városába szállította volna ki a nyugdíjakat. Épphogy csak elhagyta Barit, amikor rájuk támadtak.



Az olasz lapok szerint a rablók négyen vagy öten lehetettek, és fel voltak fegyverkezve. A pénzszállító kocsiban három biztonsági őr utazott, egyikük sem sérült meg.