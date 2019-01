USA

Romney alkalmatlansággal vádolta Trumpot, az elnök visszavágott

"Sokkal jobb lenne, ha Mitt Rpmney a határ biztonságára összpontosítaná a figyelmét és még sok minden másra, amiben hasznos lehet. Én nagy győzelmet arattam, ő nem győzött" - írta szerdai Twitter-bejegyzésében Donald Trump, utalva arra, hogy ő nyerte elnökválasztást, míg Mitt Romney, aki a 2012-ben tartott elnökválasztáson a republikánusok jelöltjeként vereséget szenvedett Barack Obama demokrata párti elnökjelölttől, akit akkor másodszorra választottak meg.



Trump egyúttal csapatmunkára szólította fel Romneyt, akit a novemberi félidős választásokon Utah államban szenátorrá választottak a visszavonult Orrin Hatch helyére.



Az elnök reakcióját Mitt Romney véleménycikke váltotta ki, amelyet a politikus a The Washington Post hasábjain jelentetett meg helyi idő szerint kedden este. A cikkben Romney az elnök politikájának egyes vonásait és Trump jellemét bírálta, ahogyan fogalmazott: Trump "viselkedése az elmúlt két évben, és kivált a cselekedetei ebben hónapban (decemberben) nyilvánvalóvá teszik, hogy az elnök nem tudott felnőni a hivatalához".



"Az elnöknek olyan alapvető tulajdonságokat kell felmutatnia, mint a tisztesség és a feddhetetlenség, és az országos közbeszédet az udvariasság és a kölcsönös tisztelet jegyében kell folytatnia" - írta Romney. A megválasztott szenátor egyúttal jelezte: nem kíván ugyan az elnök minden egyes mikroblog-bejegyzésére reagálni, de felemeli majd a szavát "a megosztó, fajgyűlölő, szexista, migránsellenes, tisztességtelen, és a demokratikus intézményeket romboló állásfoglalások vagy cselekedetek ellen".



Romney úgy vélte, hogy Trump szavai és cselekedetei "világszerte megdöbbenést keltettek". Hangsúlyozta, hogy a világnak "amerikai vezető szerepre van szüksége", mert az alternatíva, amelyet szerinte Oroszország és Kína kínál, "önkényuralmi, korrupt és brutális".



Írásában Romney ugyanakkor dicsérte is Donald Trump politikájának egyes elemeit, köztük például az adóreformot, a konzervatív bírák kinevezését, vagy a tisztességtelen kínai kereskedelmi gyakorlat ellen hozott döntéseket. Hozzátette viszont, hogy ezt a politikát "a fősodratú republikánusok" évek óta képviselik. Leszögezte azt is, hogy támogatni fogja az elnöknek azokat a döntéseit, amelyek szerinte Utah állam és az Egyesült Államok érdekeit szolgálják.



A The New York Times című lap elemzője szerint Mitt Romney cikke közvetve arra utal, hogy a politikus Donald Trump kihívójaként kíván fellépni a 2020-ban rendezendő elnökválasztásokon.



Más elemzők felidézik Trump és Romney ellentmondásos viszonyának epizódjait: azt például, amikor a 2012-es elnökválasztáson Trump támogatásáról biztosította Romneyt, aki "cserében" az egyik legkiválóbb gazdasági szakembernek nevezte őt, vagy amikor Romney 2016-ban a Trump-ellenes republikánusok egyik vezető alakja volt.

Emlékeztetnek arra is, hogy megválasztása után Donald Trump látványos külsőségek és sajtónyilvánosság mellett egyeztetett Romneyval az esetleges külügyminiszteri posztról, majd ezt követően bejelentette, hogy Rex Tillerson mellett döntött. Mitt Romney akkor ezt -mint nyilatkozataiból kitűnt - nyilvános megalázásként értékelte.



'"Szánalmas kísérlet arra, hogy fontosnak látszódjék" - írta Mitt Romney cikkéről a párt vezető szerve, a Republikánus Országos Bizottság (RNC ) elnöke, Ronna Romney McDaniel, aki egyébiránt Mitt Romney unokahúga.



"Az elnököt hét nap huszonnégy órában állandóan támadják a fősodratú média és a demokraták. Ha egy frissen megválasztott republikánus szenátor első lépése az elnök elleni támadás, akkor ezzel a demokraták és a média elvárásainak tesz eleget, ez pedig csalódást kelt és terméketlen" - írta Twitteren közzétett állásfoglalásában az RNC elnöke. Ronna Romney McDaniel egyébként nagyon ritkán nyilatkozik a nyilvánosság előtt, a párt belügyeiről és belső vitáiról.



Védelmébe vette az elnököt Newt Gingrich, volt republikánus házelnök is. Gingrich a Fox televíziónak adott interjújában feltette a kérdést: vajon mi volt Romney célja e cikk megírásával, amelyet ráadásul azelőtt jelentetett meg, hogy beiktatták volna? Gingrich hangsúlyozta azt is: Romney ugyanolyan szenátor lesz, mint bárki más, nem számíthat kivételezett bánásmódra republikánus kollégái részéről csak azért, mert korábban a párt elnökjelöltje volt.