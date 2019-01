Légi

4,3 milliárdan utaztak repülőgéppel 2018-ban

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) előzetes adatai szerint 2018-ban 4,3 milliárdan utaztak repülőgéppel, 6,1 százalékkal többen, mint egy évvel korábban.



Az ENSZ repülési szervének közlése szerint tavaly 38 millió járatot teljesítettek a légitársaságok, az értékesített utaskilométerben számolt teljesítmény 6,7 százalékkal nőtt. A bővülési ütem azonban jelentősen elmarad a 2017-ben mért szinttől, akkor 7,9 százalék volt az utasforgalom bővülése 2016-hoz viszonyítva.



A nemzetközi utazások száma 6,4 százalékkal haladta meg a 2017-es szintet, de ez a bővülési ráta is elmarad az egy évvel korábbitól, akkor 8,4 százalékos emelkedést regisztráltak. Nemzetközi utasból sorrendben Európában, Ázsia-Óceániában és Észak-Amerikában van a legtöbb.



A belföldi forgalom 7,3 százalékkal nőtt az elmúlt évhez képest, ez a bővülési ütem 0,2 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A legtöbb belföldi utas továbbra is Ázsia-Óceániában van, a teljes forgalom 42 százalékát bonyolítják ebben a régióban.



Az ICAO kimutatása szerint a járatok töltöttsége annak ellenére emelkedett rekord szintre, 81,9 százalékra (+0,6 százalékpont), hogy a légitársaságok minden eddiginél több kapacitást biztosítottak. A legjobb kihasználtsággal az európai légitársaságok üzemeltették a járatokat, átlagosan 84,5 százalék volt a töltöttség.



Felére csökkent a bővülési ráta az előzetes adatok szerint az áruforgalomban, mivel év közben befejeződött a raktárfeltöltési ciklus, valamint a Kína és Egyesült Államok közötti kereskedelmi vita is visszavetette a forgalmat. Tavaly 4,5 százalékkal szállítottak több árut, mint egy évvel korábban.