Terrorveszély

Rendkívüli óvintézkedések a német nagyvárosokban

Ismét rendkívüli óvintézkedéseket vezetnek be a német nagyvárosokban szilveszterkor a terrorveszély miatt, és a nők elleni zaklatások megakadályozására. 2018.12.30 17:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Száz százalékos biztonság nem létezik", de az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi rendőrség mindent megtesz azért, hogy ne forduljon elő még egyszer olyasmi, mint 2015 szilveszterén Kölnben - nyilatkozott Herbert Reul tartományi belügyminiszter, felidézve, hogy a Rajna-parti nagyvárosban három éve szilveszterkor tömegesen zaklattak nőket fékevesztett férfiak, többnyire észak-afrikai menedékkérők.



A tartomány egészében szilveszter éjjel 5500 rendőr teljesít majd szolgálatot, ami több mint a duplája az éjszakai műszakban év közben szokásos 2200 főnek. Köln belvárosában és Düsseldorfban, ahol számos más németországi nagyvároshoz hasonlóan szintén nagy számban történtek zaklatások három éve, sok rendőrnő dolgozik majd, náluk lehet megtenni a szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos feljelentéseket.



A 2015-ös tapasztalatok alapján leginkább veszélyes területeket kivilágítják, hogy elejét vegyék a bűncselekményeknek. Így erős fénnyel világítják meg például a kölni dóm előtti teret, Düsseldorfban pedig a Rajna-parti Burgplatzot.



A biztonság erősítését szolgálja a tűzijátékok használatának korlátozása is, ami egyre több német nagyvárosra jellemző. Azonban a pirotechnikai eszközök lakossági használatáról szilveszter körül évről évre újrainduló vitában az idén az egészség védelme a leginkább meghatározó elem. A szövetségi környezetvédelmi hivatal (UBA) ugyanis kimutatta, hogy a szilveszteri tűzijátékok révén egyetlen éjszaka alatt 4500 tonna szálló por kerül a légtérbe, ami a közúti közlekedés miatt egész évben keletkező légszennyezés 15,5 százalékának felel meg.



A szállópor-koncentráció így számos németországi településen január 1-jén a legmagasabb egész évben, az újév első óráiban akár a légköbméterenként 2000 mikrogrammot is elérheti, ami a százszorosa a 20 mikrogrammos átlagnak, és erősen egészségkárosító.



Ezért egyre több társadalmi szervezet és politikus sürgeti a tűzijátékok használatának nagymértékű korlátozását, vagy teljes körű tiltását. A rendvédelmi dolgozók érdekképviseletei szerint viszont a teljes tiltásnak nem lenne értelme, mert nincs annyi rendőr, amennyi a szabály betartatásához kellene. Azonban már most sem lehet mindenütt tűzijátékokat használni szilveszterkor. Biztonsági okokból csaknem valamennyi nagyobb város központjában korlátozzák vagy tiltják az ilyen eszközök használatát.



A terrorveszély kezelése is kiemelt hatósági feladat a német nagyvárosokban. A szabadtéri rendezvények biztonságáról mindenütt nagy erőkkel igyekeznek gondoskodni. A rendezvények területét kordonokkal veszik körül, a szigorúan ellenőrzött bejáratoknál pedig beton terelő elemeket helyeznek el a teherautós, kamionos támadások elhárítására.

A legnagyobb szabású készültség az idén is Berlinben lesz. A város központját átszelő Június 17. sugárútnak a Brandenburgi kapunál húzódó szakaszán 24. alkalommal rendeznek évbúcsúztatót, amelyen várhatóan ismét százezres nagyságrendű tömeg vesz részt. A biztonsági előírásokat már a 2015. novemberi párizsi terrormerénylet után szigorították. Palackot, esernyőt, veszélyes eszközöket korábban sem engedtek be, 2015 óta pedig nagyobb táskával, hátizsákkal, kofferrel sem lehet bemenni.



A berlini rendőrség az idén sem nem közölte előre, hogy mekkora erővel biztosítják a rendezvényt. Tavaly több száz rendőr és egy magán biztonsági szolgálat 500 munkatársa vigyázott a szilveszterezőkre, a bejáratokhoz vezető utcákat páncélozott járművekkel zárták le, és a tömegben gépkarabéllyal felszerelt rendőrök mozogtak.



A biztonsági szervek adatai szerint nem tudni előkészületben lévő terrortámadásról, de az "absztrakt" - elméleti - terrorveszély továbbra is nagy, vagyis bármikor és bárhol történhet terrorcselekmény Németországban.