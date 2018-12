Ünnep

A béke és a jóakarat fontosságát hangsúlyozta karácsonyi üzenetében a brit uralkodó

A béke és a jóakarat fontosságát emelte ki kedden sugárzott karácsonyi üzenetében a brit uralkodó. II. Erzsébet királynő ezzel összefüggésben külön megemlékezett az I. világháború befejeződésének idei, 100. évfordulójáról. 2018.12.26 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az életének 93., uralkodásának 67. esztendejében járó királynő hagyományosan karácsony első napján szól az Egyesült Királyság és a zömmel egykori brit gyarmatokból álló Nemzetközösség népeihez. Néhány nappal korábban rögzített, felvételről sugárzott karácsonyi üzeneteit - más nyilvános megszólalásaival ellentétben - mindig maga írja, kormányzati beleszólás nélkül.



A Buckingham-palotában - a királyi család első számú londoni rezidenciáján - felvett idei üzenetében kijelentette: talán a hosszú élet során szerzett bölcsesség része, hogy felismerjünk néhány megdöbbentő paradoxont, például azt, hogy az emberiségben óriási hajlam van a jóra, de ugyanígy a gonosztettekre is. Még a hit ereje is, amely gyakran ösztönzi az embereket nagyvonalúságra és önfeláldozásra, a törzsi jellegű marakodások áldozatává válhat - fogalmazott a brit uralkodó.



Hangsúlyozta: mások tisztelete és emberi lénynek tekintése mindig jó kiindulópontot kínál a nagyobb megértés felé vezető úton, még a legmélyebben gyökerező nézetkülönbségek esetén is.



II. Erzsébet királynő a brit alkotmányos monarchia szigorú protokollja alapján soha nem adhat hangot nyilvánosan személyes véleményének napi politikai kérdésekben, és idei karácsonyi beszédében egyszer sem említette a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) folyamatát. Az elmúlt év legsúlyosabb és legmélyebben megosztó, gyakran személyeskedésekig fajuló belpolitikai vitái mindazonáltal éppen a Brexit-folyamatot kísérték, és a királynő által említett "törzsi marakodás" kifejezés is gyakran elhangzik a Brexit-vitákat értékelő politikai kommentárokban.



Keddi karácsonyi üzenetében az uralkodó alig burkolt utalást tett az idei világpolitikai konfliktusokra is, kijelentve: a karácsony történetének üzenete, amely azt hirdeti, hogy legyen béke a világban, soha nem válik idejétmúlttá, bárki megszívlelheti, és ez jelenleg fontosabb, mint valaha.



Hangsúlyosan és hosszan szólt ezzel összefüggésben arról, hogy az idén volt az I. világháborút lezáró tűzszünet századik évfordulója. Elmondta: édesapja, aki később VI. György néven lett az Egyesült Királyság uralkodója, a brit királyi haditengerészetnél szolgált az I. világháború idején, és kadétként részt vett a háború legnagyobb tengeri ütközetében, az 1916-ban megvívott jütlandi csatában.



A királynő felidézte: a brit haditengerészet 14 hadihajót és hatezer embert vesztett az ütközetben, és édesapja a csatáról írt levelében maga is csodálkozásának adott hangot amiatt, hogy az ő hajójukat nem érte találat.



Az uralkodó megemlékezett ugyanakkor békésebb idei évfordulókról is, mindenekelőtt arról, hogy legidősebb gyermeke, Károly trónörökös novemberben ünnepelte 70. születésnapját, és felidézte azt is, hogy az idén két dédunokája született.