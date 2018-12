Rossz tréfa

Tömjén helyett kannabiszt füstölt két ministránsfiú a misén

Azonnal őrizetbe vették a két ministránsfiút, akik a spanyol Santiago de Compostelai katedrális tömjéntartójába kannabiszt tettek - írja a There is News híre alapján a Szeretlek Magyarország.hu. A furcsa szagra többen, köztük néhány templomi szolgáló is figyelmesek lettek. Ugyanakkor nem volt számukra ismeretlen.

"Nem olyan illata volt, mint amilyen szokott lenni. Valahonnan ismerős volt a szag, de nem tudtam mihez kötni. Talán a fiam hálószobájában csapott már meg már hasonló" - mondta egyikük.



A fiúk azt mondták a rendőröknek, hogy csak viccnek szánták az egészet.



"Viccnek szántuk. Az ötlet az éjféli mise után jött; fél kiló marihuánát vettünk, amit betettünk a tömjén füstölőbe. Biztosak voltunk abban, hogy az embereknek kellemes karácsonya lesz ez után a szertartás után" - fogalmazott a két ministránsfiú, akik ellen végül a rendőrség ejtette ellenük a vádakat, ugyanakkor az egyházi jövőjüknek búcsút mondhatnak.