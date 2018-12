Katalán válság

Negyven európai vezetőnek küldtek levelet éhségsztrájkoló katalán politikusok

Előzetes letartóztatásuk ellen éhségsztrájkkal tiltakozó katalán függetlenségi politikusok küldtek levelet negyven európai vezetőnek hétfőn, így tiltakozva helyzetük ellen nemzetközi szinten is. 2018.12.18 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Jordi Sanchez, Josep Rull, Jordi Turull és Joaquim Forn levelében arra panaszkodik, hogy összesen kilencüket tartják fogva tárgyalás nélkül, néhányan közülük pedig már több mint egy éve vannak börtönben, továbbá, hogy lázadás bűncselekményével vádolják őket, mert tavaly október 1-én "békés népszavazást" szerveztek.



"Egy olyan bírósági eljárásnak vagyunk elszenvedői, amely nyilvánvalóan súlyosan sérti alapvető jogainkat, köztük az ártatlanság vélelmét, a szabadsághoz, a politikai képviselethez, valamint a törvényes garanciákkal rendelkező eljáráshoz való jogot" - hangsúlyozták a dokumentumban, amelyet szóvivőjük, Pilar Calvo ismertetett Madridban újságírókkal.



A levél címezettjei között található Theresa May brit kormányfő, Emmanuel Macron francia elnök, Angela Merkel német kancellár és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök is.



A katalán politikusok közül ketten 17, ketten pedig 14 napja kezdtek éhségsztrájkot, mivel ügyükben igazságtalannak és diszkriminatívnak tartják az alkotmánybíróság eljárását.



Így tiltakoznak az ellen, hogy jogorvoslati kérelmeiket az alkotmánybíróság ugyan eljárásba vette, de azokat "egy fiókban felejtette".



Csakhogy amíg ügyükben nem merítettek ki minden spanyolországi jogorvoslati lehetőséget, addig nem fordulhatnak az Emberi Jogok Európai Bíróságához. A politikusok úgy vélik, az alkotmánybíróság késlekedése ebben akadályozza őket.



Az alkotmánybíróság a múlt héten kezdte el napirendre venni a különböző katalán politikusoktól beérkezett panaszokat, amelyből összesen eddig mintegy harmincat kaptak.



Az alkotmánybíróság visszautasította azokat a vádakat, miszerint szándékosan késleltetné ezeknek az ügyeknek a feldolgozását, hangsúlyozva, hogy minden esetben betartja a törvényben előírt határidőket.



A spanyol legfelsőbb bíróságon várhatóan jövő január második felében indulhat meg a per 25 politikus és civil szervezeti vezető ellen a 2017. október 1-jén alkotmányellenesen megtartott és rendőri erőszakba torkollott függetlenségi népszavazás megrendezése, valamint a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt.