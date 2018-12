Erőszakba torkollott az ENSZ migrációs csomagja elleni tüntetés - videók

A hatóságok szerint nagyjából 5500 ember vett részt a több flamand bevándorlásellenes és szélsőjobboldali szervezet által meghirdetett demonstráción.



Néhány százan köveket és kukákat kezdtek dobálni a rendőrök felé, illetve megpróbáltak bejutni az Európai Bizottság épületébe, amelynek több ablakát is betörték.



A rendfenntartók erre válaszul könnygázt és vízágyút vetettek be, s többeket őrizetbe vettek.



A belváros egy másik pontján eközben ellentüntetők gyülekeztek, ők körülbelül ezren lehetettek.



Délután 4 órára már helyreállt a nyugalom Brüsszelben.

