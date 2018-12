EU-csúcs/Brexit

Huszonhetek: nem tárgyalható újra a brit kiválási megállapodás

2018.12.14

Semmiképp nem tárgyalható újra a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő szerződés - szögezték le az Egyesült Királyság kilépését követően is az Európai Unióban maradó tagállamok vezetői csütörtökön tartott brüsszeli egyeztetésüket követően.



A huszonhetek nyilatkozatukban kiemelték, hogy az ír-északír határellenőrzés visszaállításának megakadályozását célzó tartalékmegoldás, amely a brit belpolitikai konfliktus alapja, mindössze biztosítékként szolgál, esetleges aktiválása esetén is csak addig lenne hatályban, amíg szigorúan szükséges, s nem váltja fel egy jövőbeli egyezmény.



Mint írták, az EU-nak eltökélt szándéka, hogy mihamarabb tető alá hozzák az egyezséget a jövőbeli viszonyról a tervek szerint 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakban, és így egyáltalán ne is legyen szükség erre a megoldásra.



Megerősítették, hogy a cél a lehető legszorosabb partnerségi kapcsolat megőrzése az Európai Unió és az Egyesült Királyság között.



A bennmaradó tagországok a felkészülés fokozására szólítottak fel a rendezetlen kilépés, az úgynevezett "kemény Brexit" esetére.



Theresa May brit miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy elhalasztják a másnapra tervezett parlamenti szavazást a Brexit-megállapodásról, ugyanis ha megtartják, akkor azt az alsóház elutasítaná, ezért előbb tárgyalni próbál az uniós intézményekkel és a huszonhetekkel a képviselők nagy része által aggályosnak tartott elemekről.



Szakértők azonban kételyeiknek adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy a most elfogadott nyilatkozat elegendő lesz a londoni ratifikáció sikerre viteléhez.



Az EU-csúcs csütörtöki nyitónapjának munkavacsoráján a huszonhetek vezetői először meghallgatták a brit kormányfőt, kérdéseket tettek fel neki - ez közel egy órán át tartott -, majd szűkebb körben folyt tovább az egyeztetés.



Brit kormánytisztviselők szerint May "politikai és jogi biztosítékokat" kért annak kiküszöbölésére, hogy országa az ír-északír pótmegoldás nyomán esetleg végleg "beleragadjon" egy vámuniós viszonyrendszerbe az EU-val.



A miniszterelnök rámutatott: a londoni parlamenti többség a rendezett kiválás pártján áll, megfelelő garanciákkal így még lehetséges lenne a kiválási szerződés jóváhagyása.



"Változtatni kell azon a felfogáson, hogy a pótmegoldás valamiképp csapdába ejtheti az Egyesült Királyságot. Amíg ez nem sikerül, addig az egyezményünk veszélyben van" - mondta.



"Az elmúlt két év során remélem sikerült bizonyítanom, hogy bízhatnak bennem, hogy azt teszem, ami helyes, attól függetlenül, hogy az politikailag mennyire nehéz számomra" - tette hozzá May névtelenül nyilatkozó illetékesek szerint.



Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy a brüsszeli testület december 19-én közzétesz egy dokumentumot a felkészülés szempontjából hasznos információkkal.