Terror Strasbourgban: szökésben van a lövöldöző

A rendőrség a 29 éves strasbourgi születésű Cherif Chekattként azonosította a strasbourgi lövöldözőt, akinek neve szerepel a potenciális nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek lajstromán. A párizsi főügyész, aki a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben illetékes, hangsúlyozta, hogy a tettes indítéka egyelőre még nem ismert.

BREAKING NEWS; Police are now trying to find 29-year-old Chekatt Chérif, who was already on their terrorist watch list. He has just killed 4 people at Christmas market in #Strasbourg France. pic.twitter.com/RZEq2wra3W