Lövöldözés Strasbourg központjában - videó

A Le Figaro a helyi prefektúrára hivatkozva azt írta, hogy egy halálos áldozat van, hatan pedig megsebesültek. A helyi tűzoltóktól a Reuters úgy tudja, hogy egy ember meghalt, hárman megsérültek - írta az Index.



Állítólag egy férfi kezdett lövöldözni a tömegben. Roland Ries polgármester szerint a fegyveres férfit még nem fogták el a rendőrök, ezért mindenkit arra kért, hogy maradjon otthon.



A rendőrség lezárta a környéket, a villamosközlekedést is leállították. A Kléber téren felállított karácsonyi vásárt bezárták.



Emmanuel Foulon, az Európai Parlament egyik sajtósa ott volt a közelben, azt írta a Twitteren, hogy pánik volt, miután lövéseket hallottak, az emberek lehasaltak az éttermekben. Utána látták, ahogy fegyveres rendőrök szaladnak az utcán. A héten pont Strasbourgban tart ülést az Európai Parlament is.

#Breaking: Reports of people being shot at #Chrismas market in #Strasbourg #France. Multiple casualties assumed. @cnni @breaking9111 @BBCBreaking pic.twitter.com/5kCV7GVzor