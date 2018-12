Románia

Elölről kezdődik a korábbi Bihar megyei RMDSZ-es önkormányzati elnök elleni bírósági eljárás

A Nagyváradi Táblabíróság kedden visszautalta az első fokon eljáró Bihar Megyei Törvényszéknek a korrupcióval vádolt Kiss Sándor volt Bihar megyei önkormányzati elnök korrupciós ügyét.

Az ítéletről a Krónika című erdélyi magyar napilap számolt be internetes oldalán, az ítélethirdetésnél jelen levő tudósítója jelentése alapján.



Az ítélőtábla úgy találta, hogy Kiss Sándor - aki 2016 júliusáig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei szervezetét is vezette - és az ügy másodrendű vádlottja nem részesült méltányos bírósági eljárásban, így a törvényszéknek elölről kell kezdenie a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) által összeállított vádirat tárgyalását.



A Krónika valószínűsítette, hogy mire újabb ítélet születik, Kiss Sándor ügye elévül.



A politikust júniusban nyolc év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Bihar megyei törvényszék, amely négy pénzmosási ügyben, hivatali visszaélésben, csúszópénz elfogadásában és befolyással való folyamatos üzérkedésben találta bűnösnek. Az üzletember politikus ellen ugyanakkor 5,55 millió euró (1,77 milliárd forint) vagyon elkobzását is elrendelték a bírák, és öt évre eltiltották a közügyektől.



A törvényszék hat-, illetve négyévi letöltendő börtönbüntetést rótt ki Kiss bűntársaira. Egyikük esetében 1,78 millió eurós (569,6 millió forint), másikuk esetében 3,06 millió euró (979,2 millió forint) vagyonelkobzást rendelt el. A bírák ugyanakkor elévülés miatt megszüntették az eljárást a korrupciós ügy magyarországi vádlottjai ellen.



A DNA vádirata szerint a debreceni Keviép Kft. Kiss Sándor lefizetésével nyert megbízást 2003-ban a nagyváradi környezetkímélő szemétlerakó megépítésére. A vádhatóság állítása szerint a Keviép egy londoni közvetítőn keresztül adta el munkagépeit romániai leányvállalatának. A londoni közvetítő cég 187 ezer euróért (58 millió forint) vásárolta, és 500 ezer euróért (155 millió forint) adta tovább a munkagépeket. A debreceni cég könyveléséből így kivont pénzből 300 ezer euró (93 millió forint) készpénzben jutott el Kiss Sándorhoz - állította a DNA.



A DNA közleménye szerint két másik esetben is ugyanezt a sablont alkalmazták. Romániai cégek építkezésben használt gépeket és anyagokat vásároltak nyugat-európai gyártóktól. Noha közvetlenül alkudtak az eladóval, az üzletet angliai és amerikai cégeken keresztül kötötték meg, amelyeknek több százezer euróval többet fizettek a kialkudott árnál. Az árkülönbözetet az ügyészség állítása szerint valamennyi esetben a beiktatott angliai és amerikai cégek tulajdonosa készpénzben vette fel, és fizette ki Kiss Sándornak. A csúszópénz ellenében a bihari politikus kedvező elbírálást biztosított a különböző közbeszerzési eljárásokon.



A vádirat szerint Kiss Sándor 2004 és 2008 között 3,2 millió euró (közel egymilliárd forint) csúszópénzt kért és kapott egy üzletembertől annak a kijárásáért, hogy a nagyváradi hőerőmű az illető cégétől vásárolja a szenet. Ebben az ügyben maga a csúszópénzt fizető üzletember tett feljelentést.

Kiss Sándor 2000 és 2012 között töltött be vezető tisztséget a Bihar megyei önkormányzatban. 2004 és 2008 között a megyei tanács elnöke, az azt megelőző és azt követő ciklusokban a tanács alelnöke volt.