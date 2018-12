Illegális bevándorlás

Vöröskereszt: kihűlés fenyegeti bevándorlók ezreit Boszniában

hirdetés

Bosznia, amelyet korábban elkerültek a bevándorlók, idén akkora menekülthullámmal szembesült, amelyet alig képes kezelni. Január óta 23 ezren léptek az országba és mintegy 5300-an jelenleg is ott tartózkodnak, többségük az uniós tagállam Horvátország határa közelében - közölte a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC).



"A segélyszervezetek minden erőfeszítése ellenére, hogy élelmet és fedelet biztosítsanak a bevándorlók számára, az életkörülményeik továbbra is rosszak, és a hideg idő beálltával növekszik a kihűlés veszélye" - közölte Simon Missiri, az IFRC európai regionális vezetője.



"Nehéz megmondani, hogy humanitárius segítség nélkül hányan bírják ki tavaszig" - tette hozzá közleményében Missiri.



A Közel-Keletről és Észak-Afrikából az éhség és a szegénység elől menekülő bevándorlók sátrakban, elhagyott épületekben és alkalmi táborokban élnek, ahol semmi sem védi őket az akár mínusz 15 Celsius-fokos téli hidegtől, miközben a határátlépők zárva vannak - közölte az IFRC.



A bosznia-hercegovinai vöröskereszt naponta közel 3000 embernek oszt élelmiszert az ország hat északi befogadó központjában, de "a forrásaik korlátozottak" - áll a közleményben. A személyzet és az önkéntesek meleg ruhát, hálózsákot és takarót is osztanak a migránsoknak.



"Attól tartunk, hogy összehangolt segítség nélkül a bevándorlók humanitárius katasztrófa áldozatává válnak, amit meg lehetne előzni. Ha most lépünk (.) bizonyos védelmet tudunk adni a migránsoknak és a befogadó közösségeiknek. Az idő azonban sürget" - hangsúlyozta Simon Missiri.



Az IFCR és a bosznia-hercegovinai vöröskereszt 3,3 millió svájci frank értékű (944 millió forint) adakozási felhívást tett közzé hétfőn.



Ebből a pénzből a következő hónapokban lehet segítséget nyújtani a bevándorlóknak, akiket a vöröskereszt mozgó csoportjai figyelmeztetnek a boszniai háború (1992-95) idejéből maradt aknamezőkre is.