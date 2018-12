Elhidegültek egymástól

Elvált a 300 éve halott kalóz szellemétől az ír nő

Amanda Teague egy hajón, nemzetközi vizeken ment hozzá egy 300 éve elhunyt haiti kalóz, Jack "szelleméhez”. A kapcsolat nem lett valami tartós, a pár tagjai kevesebb mint egy év alatt elhidegültek egymástól, és szétmentek - számolt be az Irish Mirror.



A 46 éves ír nő a közösségi médiában is bejelentette, hogy a házasság véget ért. Azt ígérte, később részletesen beszámol a történtekről, addig is arra figyelmeztetett mindenkit hogy "nagyon vigyázni kell, amikor az ember a spiritualitással foglalkozik, ez nem olyan, amivel szórakozni lehet”.



Jacket egyébként az 1700-as években állítólag lopás miatt ítélték halálra, és végezték ki. Amanda azért ment hozzá, mert elege lett a férfiakból.