Francia zavargások: a francia középosztály elégedetlen, elitellenesek

A tüntetéseket az alsó középosztály elégedetlensége okozza; a középosztály csalódott, azt érzi, hogy egyre rosszabbul él. Egyetlen párt sem próbált a tiltakozások élére állni, és meg sem szólalnak.

A francia középosztály elégedetlen, a politikai vezetés elleni tüntetésre politikai válasz szükséges - mondta Soós Eszter Petronella Franciaország-szakértő vasárnap az M1 aktuális csatornán.



A szakértő szerint Emmanuel Macron államfő kis időt nyert a hétvégén, a rendőrség jobban dolgozott. A sajtó szerint lesz kormányátalakítás, a kérdés az, hogy Macron most lépi meg vagy jövő februárban. Ha a köztársasági elnök ezt most lépné meg, akkor a karácsonyi asztalnál már mindenki erről beszélhetne, és az újévi beszéd is a kormányprogramról szólhatna - vélekedett. Szerimte Macron tarthat attól, hogy a korábbi francia elnök, Nicolas Sarkozy sorsára jut.



Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő szerint a benzináremelés elhalasztásával elkéstek. A tüntetéseken a "kemény mag" maradt, ezért erőszakosabbak. Hozzátette: megfigyelhető, hogy egyetlen párt sem próbált a tiltakozások élére állni, és meg sem szólalnak.

Elitellenesek a franciaországi megmozdulások

Nehéz a hagyományos politikai erőknek csatlakozni a franciaországi megmozdulásokhoz, mert alapvetően elitellenes demonstrációkról van szó, és az elitnek részei a hagyományos pártok is - mondta Szűcs Anita Franciaország-szakértő az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.



Kifejtette: Emmanuel Macron köztársasági elnök számára most a legfontosabb, hogy ne engedje szétterjedni a megmozdulás-sorozatot és megvédje azokat a vívmányokat, amelyeket másfél év alatt elért.



A szakértő szerint a tüntetéseket az alsó középosztály elégedetlensége okozza; a középosztály csalódott, azt érzi, hogy egyre rosszabbul él. A francia jóléti mutatók nem adnak okot aggodalomra, különösen Európa sok más országával összehasonlítva, ugyanakkor nyílik a "szegénységi olló" - mutatott rá.



A kormányzat azt jelezte, kész arra, hogy reagáljon, ezért hívta tárgyalóasztalhoz a megmozdulás képviselőit. A mozgalom azonban nem tud képviselőket kiállítani, nincs olyan ember, aki hitelesen képviselhetné a megmozdulás egészét - fejtette ki.



A baloldali pártok a jövő héten bizalmatlansági indítványt kezdeményeznek a kormány ellen, erről Szűcs Anita azt mondta: kicsi a valószínűsége annak, hogy az indítványt a nemzetgyűlés többsége elfogadja.