CDU-tisztújítás

Merkel-kritikus politikust választott főtitkárnak a német CDU

2018.12.08 12:50 MTI

A CDU konzervatív irányzatához sorolt politikust alacsonynak számító, 62,8 százalékos támogatottsággal választották meg a párt tisztújító kongresszusán szombaton Hamburgban.



Az új elnök, Annegret Kramp-Karrenbauer javasolta főtitkárnak, hangsúlyozva: részvétele a CDU megújításában azt is jelezné, hogy nincs megosztottság a pártban. Jelenléte a legfelső vezetésben azért is fontos, mert a fiatal nemzedék képviselője.



Paul Ziemiak a szavazás előtti beszédében sürgette, hogy a CDU legyen "a jogállamiság pártja". Arról is szólt, hogy következetesen el kell távolítani az országból a terrorveszélyes külföldieket. A választás után azt mondta, "őszinte eredmény" született, amely kemény munkára sarkallja őt.



Paul Ziemiak 33 éves, a CDU legfiatalabb főtitkára, 2014 óta a CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös ifjúsági szervezetének (Junge Union) vezetője, 2017-ben bejutott a szövetségi parlamentben (Bundestag). A lengyel migráns Szczecinben született, hároméves volt, amikor családja bevándorolt Németországba, németül az új hazájában tanult meg. Az utóbbi években leginkább a szövetségi kormány menekültügyi politikájának bírálójaként hívta fel magára a figyelmet.



Paul Ziemiak közel áll mindkét politikushoz - Friedrich Merz, Jens Spahn -, akik elindultak Annegret Kramp-Karrenbauerrel szemben a pártelnöki tisztségért. Az első elemzői kommentárok szerint főtitkárrá jelölésével az új elnök gesztust tett befolyásos volt vetélytársainak és a konzervatív irányzatnak, a párt belső békéjét kívánja erősíteni. Paul Ziemiak egyedüli jelöltként szerzett rendkívül alacsony, kétharmad alatti támogatottsága pedig azt jelzi, hogy van még tennivaló ezen a területen.



Paul Ziemiak éppen Annegret Kramp-Karrenbauert váltja a főtitkári tisztségben, akit az idén februárban választottak meg a posztra 98,9 százalékos támogatottsággal. Legfontosabb gyakorlati feladata várhatóan az lesz, hogy minél nagyobb nyilvánosságot, minél több fórumot biztosítson Annegret Kramp-Karrenbauernek pártelnöki munkája bemutatásához, mert kormányzati pozíció és Bundestag-képviselői hely híján szereplési lehetőségei korlátozottak.