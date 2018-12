Németország

Leslie Mandoki: a Fidesz politikáját erősítheti a CDU új elnöke

A Fidesz politikáját erősítheti az európai színtéren a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) új elnöke - mondta a Németországban élő Leslie Mandoki zenész, producer szombaton az M1 aktuális csatornának adott interjújában.



A zenész a CDU hamburgi tisztújító kongresszusán elmondta, Annegret Kramp-Karrenbauer, az új elnök garanciát jelent arra, hogy a párt újra a nemzetek Európájának elvét erősíti majd.



A mai eredmény nagyon pozitív a magyar népnek - hangsúlyozta a zenész, hozzátéve, most az a lényeg, az európai parlamenti (EP-) választásokon is ez az elv erősödjön.



A visegrádi országcsoport ma Európa második legnagyobb gazdasági hatalma - mutatott rá a művész. Közölte, nem hiszi, bárki támadni merné a közösséget.



Szerintem Helmut Kohl Európáját fogjuk látni, ami nagyon pozitív lenne, ahol az összes állam, a nemzetek, a nemzeti állam erősödik, s mindenki a sajátosságait hozza be a közösségbe - mondta.

