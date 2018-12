Pánik egy olasz klubban, halálra taposták egymást az emberek

Legalább hat embert tapostak halálra egy olaszországi éjszakai klubban szombatra virradóra. Az Adriai-tenger partján fekvő Anconában az okozott pánikot, hogy valaki könnygázt permetezett szét a teremben, egy koncert alatt . Az ezer fős tömeg tülekedésében száz megsérült, köztük tízen súlyosan.



Egyelőre nem tudni, ki fújt könnygázt a terembe a 26 éves rapper, Sfera Ebbasta koncertje közben. Fél év alatt ez már a második olyan tömegrendezvény, ahol súlyos sérülések történtek. Júniusban Torinóban sérült meg ezerötszáz ember - hét, köztük egy gyerek súlyosan -, amikor a téren a BL döntőjét a kivetített képernyőn néző emberek közé valaki petárdát dobott és ez pánikszerű tülekedéshez vezetett.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe