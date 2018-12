USA

Megvan Trump új igazságügyi miniszter-jelöltje

Donald Trump amerikai elnök igazságügyi miniszternek William Barr jogászt, új ENSZ-nagykövetnek pedig Heather Nauert külügyi szóvivőt jelöli. Ezt maga az elnök jelentette be pénteken. 2018.12.07 17:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

William Barr a néhai George H. W. Bush kormányzatának igazságügyi minisztere volt, Heather Nauert pedig, aki korábban újságíróként dolgozott, 2017 óta a külügyminisztérium szóvivőjeként tevékenykedett.



Mindkét jelölt nevét csütörtökön már megszellőztette az amerikai sajtó. Trump a jelölések bejelentésekor újságíróknak azt mondta: Barr volt a jelöltje "már az első naptól kezdve", jóllehet, személyesen nem ismeri őt régóta. "Szerintem nagyszerűen fog dolgozni" -tette hozzá az elnök.



A Fox televízió információi szerint Donald Trump döntésében szerepet játszhatott, hogy Barrt köztisztelet övezi, korábbi kinevezése pedig kétpárti támogatást élvezett. Sajtóértesülések szerint Donald Trump akár a Bush-család egyes tagjaival is egyeztethetett erről, s ezzel összefüggésben utalnak arra, hogy Jeb Bush, a néhai Bush elnök fia, volt floridai kormányzó és a 2016-os elnökválasztáson a republikánus elnökjelöltségért folytatott küzdelemben Trump egykori vetélytársa édesapja búcsúztatása idején azt mondta újságíróknak, hogy Donald Trump korábban nem tapasztalt módon szívélyes és barátságos volt a Bush-családdal.



William Barr 1991 és 1992 között irányította az igazságügyi minisztériumot, jelenleg egy washingtoni ügyvédi iroda munkatársa. Életrajza szerint 1973 és 1977 között a Központi Hírszerző Ügynökségnél (CIA) teljesített szolgálatot. Amennyiben a törvény előírta meghallgatás után a szenátus megszavazza jelöltségét, az új tárcavezető Matthew Whitaker ügyvezető minisztert váltja a minisztérium élén. Whitakert az elnök az előző miniszter, Jeff Sessions novemberben történt távozása után, átmeneti időre bízta meg a tárca irányításával.



Szintén szenátusi meghallgatás vár az ENSZ-nagyköveti posztra jelölt Heather Nauertra is. A külügyi szóvivő korábban az ABC televízió tudósítója, majd a Fox televízió műsorvezetője volt és az amerikai sajtó egyöntetű véleménye szerint élvezi Mike Pompeo külügyminiszter bizalmát. Az előző ENSZ-nagykövet, Nikki Haley októberben - sokak számára meglepetésszerűen - jelentette be, hogy az év végén távozik posztjáról.



A jelölések bejelentésekor Donald Trump azt mondta újságíróknak: szombaton újabb személyzeti döntést hoz nyilvánosságra, amely a vezérkari főnökök egyesített parancsnokságát érinti. Lapértesülések szerint hamarosan távozhat John Kelly, a Fehér Ház kabinetfőnöke is.