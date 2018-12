EU

Uniós biztos: Európának aggódnia kell a Huawei miatt

Az Európai Uniónak (EU) aggódnia kell a Huawei kínai távközlési óriásvállalat és más kínai technológiai cégek miatt, mert azok kockázatot hordoznak az unió iparára és biztonságára nézve - közölte Andrus Ansip, az Európai Bizottság digitális egységes piacért felelős biztosa brüsszeli sajtótájékoztatóján pénteken.



Az uniós biztos újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, az aggodalomra egyebek mellett okot ad a Huawei pénzügyi igazgatójának hét eleji letartóztatása is.



Állítása szerint aggodalomra ad okot továbbá, hogy értesülések szerint Peking arra kötelezi az ország technológiai cégeit, hogy működjenek együtt a hírszerző szolgáltatokkal, vagy arra, hogy kapcsolják velük össze rendszereiket. Eszközeikbe olyan alkatrészek beépítésére kötelezi azokat, amelyek adatokat szolgáltathatnak számukra - mondta.



Noha kevés konkrét eset áll rendelkezésre, nem jó jel az, ha az ilyen vállalatoknak meg kell nyitniuk rendszereiket a titkosszolgálatoknak - tette hozzá az uniós biztos.



Pénteki értesülések szerint Japán betiltaná az állami beszerzéseket a kínai Huawei Technologies Co Ltd és a ZTE Corp kínai távközlési berendezésgyártó vállalatoktól a hírszerzési tevékenység és a kibertámadások megnehezítése érdekében.



Washington már betiltotta a Huawei berendezéseinek állami beszerzését és nemrégiben Ausztrália és Új-Zéland is kizárta a kínai vállalatot az 5G mobil távközlési tenderből. Washington és szövetségesei a kínai technológiai cégek szoros állami kapcsolatait kifogásolják, azzal gyanúsítva a cégeket, hogy Peking kémkedésre tudja felhasználni berendezéseiket. A Huawei ismételten visszautasított minden állami befolyásról ellene felhozott vádat.



Az amerikai hatóságok kérésére Kanadában hétfőn tartóztatták le a Huawei globális pénzügyi igazgatóját, Meng Van-csout, a kínai távközlési óriásvállalat alapítójának lányát. Sajtóértesülések szerint a kényszerintézkedés az Irán ellen bevezetett amerikai szankciók megsértésével hozható összefüggésbe. A Huawei azt közölte, nem tud róla, hogy Meng bűncselekményt követett volna el.