Szomorú

Fenyegették, elüldözték az afgán 'Mini Messit'

Semmivel nem lett könnyebb a kisfiú élete azóta, hogy találkozhatott a világhírű focistával. 2018.12.07 14:02 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Pedig olyan szépen indult a most hétéves Murtaza Ahmadi története. A kisfiú ötéves korában az argentin válogatott mezévé alakított át egy kék-fehér nejlonzacskót, még kedvenc játékosa, Messi nevét is ráírták neki. Ezek után lefotózták, amint "mezében" játszik a romos faluban. A kép persze egy pillanat alatt bejárta a világot, a nagy példaképhez is eljutott.



Lionel Messi előbb egy valódi, dedikált mezt küldött a kisfiúnak, majd amikor a Barcelonával Dohába látogatott egy barátságos mérkőzésre, a kisfiút is meghívta. Kézen fogva sétáltak ki a pályára.



A történet mesébe illő részének itt nagyjából vége is, sajnos. A siíta kisfiú ugyanis odahaza az elnyomott kisebbséghez tartozik, akikre szunnita tálibok vadásznak. A kisfiú persze azonnal céltábla lett. Afgán hadurak rendelték magukhoz a családot, mondván, most már biztosan meggazdagodtak. Azzal fenyegetőztek, ha a család nem adja oda nekik minden vagyonát, akkor elveszik a kisfiút.



A családnak menekülnie kellett. Pakisztánig jutottak, ott azonban gyorsan elfogyott a pénzük, kénytelenek voltak hazatérni. Lakóhelyük, Ghazni térsége a kormány fennhatósága alá tartozik, ennek ellenére tálibok állandó fegyveres fenyegetése alatt áll, igazi ütközőzóna.



Az elmúlt időszakban a tálibok kétszer is támadást indítottak a környéken, legutóbb novemberben. A családnak ismét menekülnie kellett. Már hallották a fegyverropogást, mikor sietve, mindent hátrahagyva távoztak otthonukból.



A szomorú történetről Murtaza bátyja számolt be az AP hírügynökségnek. Maga a kisfiú is megszólalt, arról beszélt, hogy nagyon hiányzik neki Messi, és reméli, ismét találkozhat majd vele.