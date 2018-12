'Rágalomhadjárat'

Nem menthet tovább embereket az Aquarius mentőhajó

Nem folytatja embermentő tevékenységét az Aquarius a Földközi-tengeren, ahol több tízezer embert mentett ki a vízből és az Észak-Afrikából indult lélekvesztőkből. A hajót üzemeltető Orvosok Határok Nélkül (MSF) segélyszervezet és társszervezete, az SOS Méditerranée közölte, hogy több európai kormány „rágalomhadjárata” miatt voltak kénytelenek véget vetni a mentésnek a hajóval.



Az Aquarius szeptember óta a franciaországi Marseille kikötőjében vesztegel, mert Gibraltár után Panama is megvonta a hajózási engedélyét. A civilszervezetek kérvényezték Svájctól, hogy jegyezze be a hajtót, de a berni kormány megtagadta ezt azzal az indokkal, hogy a földközi-tengeri mentést az európai államok összehangolt és hosszú távú műveletének keretében kellene végezni.



Korábban, 2015-től a hajó folyamatosan a Földközi-tengeri mentési műveletekben vett részt, és Líbiából a dél-olaszországi partokra hozta a migránscsoportokat. Az olasz hatóságok szerint azonban az NGO-hajó nem kizárólag illegális bevándorlókat, hanem illegális hulladékot is partra tett Szicília, a dél-olasz Calabria, Puglia és Nápoly tizenegy különböző kikötőjében. A szicíliai Catania ügyészsége november 20-án rendelte el az Aquarius lefoglalását.



Az Aquarius volt az utolsó mentőhajó, amely a líbiai partok közelében járőrözött. Tavaly még öt szervezet üzemeltetett mentőhajót a Földközi-tengeren.