Tragédia

Kiderült, miért zuhant le a Leicester City tulajdonosának helikoptere

hirdetés

A hátsó rotort szabályozó mechanizmus hibája okozta azt az októberi helikopterszerencsétlenséget, amelyben a Leicester City angol labdarúgóklub tulajdonos-elnöke, Vichai Srivaddhanaprabha a pilótával és három másik utassal együtt meghalt.



A milliárdos thaiföldi üzletember Agusta AW169 típusú helikoptere október 27-én este, a Leicester City és a West Ham 1:1-es döntetlennel végződött mérkőzése után szállt fel a klub King Power nevű stadionjának gyepéről, ám 40 másodperccel később, több mint 130 méteres magasságból a stadion melletti parkolóba zuhant és felrobbant.



A helikopteren a 61 esztendős Vichai Srivaddhanaprabhával és a pilótával együtt öten tartózkodtak, a szerencsétlenséget egyikük sem élte túl.



A légi balesetek kivizsgálását végző brit hatóság (AAIB) csütörtökön ismertetett 8 oldalas köztes jelentése szerint a vizsgálat megállapította, hogy a hátsó rotort szabályozó pedálok és a rotor közötti mechanikai összeköttetés felszállás közben, a mozgatószerkezet egyes elemeinek szétesése miatt megszakadt, és a pilóta nem tudta szabályozni a helikopter rotációs stabilitását biztosító hátsó rotor állásszögét.



A viszonylag új, 2016-ban gyártott gép ezután megállíthatatlanul és egyre gyorsabban, jobb felé pörögni kezdett, majd lezuhant.



Az AAIB közölte, hogy az irányítószerkezet meghibásodásának okait továbbra is vizsgálja.



Vichai Srivaddhanaprabha mellett a klub vezetésének két másik tagja, Nusara Suknamai és Kaveporn Punpare, valamint Eric Swaffer pilóta és Izabela Roza Lechowicz meghalt. Izabela Roza Lechowicz szintén helikopterpilóta volt, de a baleset idején utasként tartózkodott a fedélzeten.



A szerencsétlenség után az európai légiközlekedés-biztonsági hatóság (European Aviation Safety Agency, EASA) elrendelte az Európában forgalomban lévő Agusta AW169 helikopterek hátsórotor-szabályozó szerkezetének soron kívüli átvizsgálását.



Vichai Srivaddhanaprabha, aki haláláig a King Power International Group nevű, bangkoki székhelyű kiskereskedelmi hálózat elnök-vezérigazgatója is volt, 2010-ben vásárolta meg a Leicester Cityt 39 millió fontért (több mint 14 milliárd forintért).



Srivaddhanaprabha vezetésével a Leicester City az angol élvonalbeli labdarúgás történetének egyik legváratlanabb bajnoki címét szerezte a Premier League 2015-2016-os szezonjában.



Az évad elején egyes londoni fogadóirodák 5000/1-es nyereményesélyt is kiírtak erre a lehetőségre, vagyis gyakorlatilag teljesen valószínűtlennek tartották a Leicester City bajnoki címét, és így a maguk szempontjából szinte kockázatmentesnek az erre kínált fogadójátékot.



Becslések szerint az angol fogadóiparnak nettó 50 millió fontjába (több mint 18 milliárd forintjába) került a Leicester City bajnoki címe, amely az első volt a klub fennállása óta.