Legkésőbb 2020 elejétől ingyenessé teszik a tömegközlekedést Luxemburgban

Legkésőbb 2020 elejétől teljesen ingyenes lesz a tömegközlekedés Luxemburgban - jelentette be az előző nap hivatalba lépett kormány csütörtökön.



A Xavier Bettel miniszterelnök vezette liberális-szociáldemokrata-zöld kormány tájékoztatása szerint az ingyenesség a vonatokra, a buszokra és a villamosokra is vonatkozni fog az ország egész területén. Sajtóhírek szerint az intézkedés világszerte példátlannak számít.



A főváros, Luxembourg lakossága 110 ezer főt számlál, de naponta további 400 ezren ingáznak oda a munkahelyükre. A 600 ezres országba csaknem 200 ezren járnak át dolgozni a szomszédos Belgiumból, Franciaországból és Németországból.



A hivatalos adatok szerint a tömegközlekedés működtetése évi mintegy 491 millió euróba kerül, a jegyekből és bérletekből pedig a jelenlegi, már most is alacsony árak mellett mindössze 40 millió euró folyik be.



A tervezetet minden bizonnyal elfogadja majd a parlament, különösen miután a már az előző ciklusban is kormányzó három párt hajszálnyival megőrizte többségét az októberi választáson.



Szakszervezeti vezetők ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki a tervekkel kapcsolatban, mondván, ezek nyomán munkahelyek fognak megszűnni.



Tavaly több mint 100 millió utas használta a tömegközlekedést a világ hatodik legkisebb államának számító Luxemburgban.