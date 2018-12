Németország

Angela Merkel hálás a CDU elnökeként eltöltött évekért

Angela Merkel hálával tekint vissza a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetőjeként eltöltött évekre és örül annak, hogy Németország kormányfőjeként még dolgozhat tovább, a politikus erről csütörtökön Hamburgban beszélt, párelnökként tett utolsó sajtónyilatkozatában.



A CDU pénteken kezdődő tisztújító kongresszusának helyszínén az előkészületeket ellenőrző úgynevezett bejárás után tett nyilatkozatában kiemelte, hogy több mint 18 éve kezdődött pártelnöki tevékenysége alatt a CDU-nak voltak hullámvölgyei, de sikerei is. Így a kereszténydemokraták egymás után négyszer állíthattak kancellárt szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után - utalt Angela Merkel a 2005-ben, 2009-ben, 2013-ban és 2017-ben elért választási eredményre.



Szavai szerint a CDU hamburgi - 31. - kongresszusa különleges lesz, és nemcsak azért, mert tisztújítást tartanak, hanem azért is, mert a pártelnöki tisztségre több jelölt van. A választást "természetesen izgatottan" várja, "mint mindenki" - tette hozzá Angela Merkel, kiemelve, hogy az elnökválasztással elkezdődik a felkészülés a következő Bundestag-választásra.



Azzal kapcsolatban, hogy a párt több tekintélyes politikusa nyilvános támogatja valamely jelöltet, csak annyit mondott, hogy ezek az állásfoglalások beleférnek a véleményszabadság és a demokrácia keretébe.



Angela Merkelt 2000. április 10-én választották meg először a CDU elnökének. Azóta nyolcszor erősítették meg a tisztségben, ellenjelölt nem volt. Az idén október végén bejelentette, hogy nem pályázza meg ismét a pártelnöki tisztségét, és legkésőbb a törvényhozási ciklus végén, 2021 őszén visszavonul a politikai életből. Azt is elmondta, hogy nem vesz részt nyilvános állásfoglalással utódja kiválasztásának folyamatába, és hajlandó kancellárként együttműködni a CDU következő elnökével.



Angela Merkel pénteken fejezi be pártvezetői munkásságát, a kongresszust megnyitó elnöki beszámolóval.



A CDU történetében 1971 óta először fordul elő, hogy egynél több esélyes jelölt indul az elnöki tisztségért.



A leginkább esélyes jelöltek Annegret Kramp-Karrenbauer főtitkár, volt Saar-vidék tartományi miniszterelnök, Freidrich Merz, a CDU és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös Buindestag-frakciójának volt vezetője és Jens Spahn egészségügyi miniszter.



Az elnököt az 1001 kongresszusi küldött választja meg. A szavazást a jelöltek bemutatkozása után, várhatóan péntek délután tartják. A tisztség elnyeréséhez az érvényes szavazatok abszolút többsége szükséges. Amennyiben első próbálkozásra egy jelölt sem szerez legalább 50 százalék plusz egy szavazatot, második fordulót tartanak az első két helyezett részvételével. Német szakértők várakozásai szerint szükség lesz második fordulóra, amelybe Annegret Kramp-Karrenbauer és Friedrich Merz jut majd be.