A rendőrség 'példátlan méretű' erőszaktól tart szombaton Párizsban

David Le Bars, a legjelentősebb francia rendőrségi szakszervezet, az SPCN főtitkára szerint a városi gerilla és egyéb erőszakos események "teljesen példátlan méreteket" ölthetnek szombaton Párizsban a sárgamellényes mozgalom újabb országos tiltakozónapján. A rendőri vezető elítélte azon "felelőtlen politikusokat", akik "lázadásra" buzdítják a tüntetőket.



"Fel kell készülni arra a lehetőségre, hogy olyan emberek jöhetnek (Párizsba) és feltehetően nagyobb számban, mint a múlt héten, akik meg akarják támadni az intézményeket, a rendőröket, az épületeket" - mondta csütörtökön a szakszervezeti vezető, hozzátéve, hogy a rendőrök körében nem egyszerűen nyugtalanság, hanem félelem is érezhető.



"A félelem olyan érzés, amely létezhet, de egyben egészséges is. Félni azt jelenti, hogy tiszta fejjel kell jó módszereket alkalmazni, jó stratégiát választani és nem kapkodni. A félelmet lehet kezelni, de nem szabad letagadni, gondolkodni kell azon, hogy milyen stratégiát alkalmazzunk a ránk váró eseményekkel szemben" - fogalmazott David Le Bars.



"Városi erőszakkal, városi gerillákkal kell majd szembenéznünk, feltehetően teljesen példátlan méretű lázadási stratégiákkal. Ez teljesen példátlan abból a szempontból, hogy a fővárosban fog megtörténni és lehet, hogy más városokban is" - hangsúlyozta. "Az egyetlen dolog, amely alapján fel tudunk készülni az az, hogy a külvárosi zavargásokat általában egy konkrét esemény váltja és akkor reagálunk, most viszont több napja képben vagyunk és meg kell, hogy szervezzünk magunkat, hogy fel tudjunk lépni" - tette hozzá.



"A rendőrök szombaton ismét a köztársaság védelmezői lesznek azzal szemben, amely a nemzet életében jelentős eseménynek ígérkezik. Nem tagadhatjuk az állomány létszám- és eszközhiányát, de most teljesen helyt kell állnunk, meg kell őrizni a hidegvérünket, mert a franciáknak szükségük van a rendőri erőkre azért, hogy ne forduljon a helyzet káoszba" - hívta fel a figyelmet az SPCN vezetője.



David Le Bars egyértelművé tette, hogy a rendőri erők nem veszik jó néven, hogy a politikusok egy része a renddel szembeni lázadásra buzdítja a sárgamellényeseket.



"A rendőrök szemében egyes politikai vezetők nem viselkednek felelősen, mások pedig teljesen felelőtlenek. A politikai vita ismételten oda vezetett, hogy a rendőrségnek lázadó mozgalmakkal kell szembenéznie a konfliktus politikai megoldásának hiányában" - szögezte le.



"A nemzetnek fel kéne sorakoznia és össze kellene tartania a rendőri erők mögött, ahogy azt tette a terrorcselekmények után, mert szombaton és a következő napokban valódi veszély fenyeget" - mondta a rendőrség képviselője.

A múlt szombati párizsi zavargásokat követően a francia kormány eleget téve a sárgamellényes mozgalom legfőbb követelésének bejelentette, hogy eltörli az üzemanyagadó jövőre tervezett emelését és életszínvonal-megőrző intézkedésekkel helyettesíti. Az engedmények azonban érezhetően késve érkeztek a társadalom több mint hetven százaléka által támogatott, három hete kezdett tüntetésekre, amelyek folytatódnak.



Benjamin Griveaux kormányszóvivő korábbi tájékoztatása szerint Emmanuel Macron államfő arra kérte a politikai pártok és a szakszervezetek vezetőit, hogy nyugtassák meg a kedélyeket. A francia hatóságok és a kormány ugyanis tartanak attól, hogy az újabbi szombati tüntetés is utcai harcokba fordul Párizsban, ahol mintegy 3 ezer radikális tiltakozó ultrajobboldali és ultrabaloldali szélsőségesekkel együtt múlt hétvégén barikádokat emelt, gépkocsikat borogatott és gyújtott fel, a fővárosba érkező külvárosi fiatalok pedig üzleteket fosztogattak.



Miközben a vezetők nélküli, spontán szerveződő mozgalomban résztvevők egy része Emmanuel Macron lemondását is követeli, a kormány szerint nem annyira egy politikai ellenzéki, hanem a köztársasági berendezkedés megdöntését célzó radikális mozgalom van kibontakozóban. Elemzők szerint pedig a tiltakozás a teljes politikai elit és a képviseleti politika ellen irányul.