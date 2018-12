Gyász

A washingtoni katedrálisban elbúcsúztatták a néhai George H.W. Bush elnököt

A gyászszertartáson Magyarországot Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, volt honvédelmi miniszter és Szabó László, Magyarország washingtoni nagykövete képviselte.



A mintegy kétórás szertartáson imádsággal, bibliai idézetek felolvasásával, az elhunyt életének felidézésével búcsúztak a néhai elnöktől. A ceremóniát a könnyek mellett nem egyszer nevetés is kísérte: amikor a beszédet mondók George H.W. Bush életének kedves és humoros epizódjait, vagy a volt elnök mondásait idézték fel.



Egyik fia, George W. Bush, az Egyesült Államok 43. elnöke, a többi között arról beszélt, hogy édesapja megtanította neki, mit jelent elnöknek lenni, hogy az országot bátorsággal és a honfitársai iránti szeretettel a szívében kell vezetni. "Amikor a történelemkönyveket írják, azt fogják mondani róla: George H. W. Bush az Egyesült Államok nagyszerű elnöke volt" - fogalmazott ifjabb Bush, aki a beszéde végén - nagyszerű és nemes léleknek nevezve édesapját - elsírta magát.



George W. Bush beszéde előtt Alan Simpson, volt szenátor, az elhunyt barátja, Brian Mulroney, volt kanadai kormányfő, Jenna Bush Hager, a néhai elnök unokája és Jon Meachem, Bush életrajzírója mondott beszédet.



Alan Simpson a néhai elnök hűségét emelte ki: hűségét a hazájához, a családjához, a barátaihoz, és nem utolsó sorban a kormányzati, demokratikus intézményrendszerhez. "A legudvariasabb és legtiszteletreméltóbb ember volt, akit valaha is ismertem" - fogalmazott a volt szenátor.



Brian Mulroney, Kanada volt konzervatív miniszterelnöke elsősorban személyes emlékeket idézett fel, emlékeztetve arra is, hogy George H W. Bush elnöksége alatt omlott össze a kommunizmus Kelet-Európában, újraegyesült Németország és megszűnt az apartheid Dél-Afrikában. A kanadai politikus idézte a néhai Helmut Kohl német kancellárt, aki szerint - mint Mulroney fogalmazott - "George H.W. Bush briliáns diplomáciája nélkül nem jöhetett volna létre a német egység".



"George H. W. Bush volt az Egyesült Államok utolsó nagyszerű katona-államférfija" -mondta beszédében Jon Meacham, a néhai elnök életrajzírója, utalva ezzel arra, hogy az elhunyt pilótaként a második világháborúban is szolgálatot teljesített. Az író emlékeztetett rá: George H.W. Bush a hidegháború éveiben fellépett az önkényuralom ellen, Washingtonban pedig a politikai megosztottságot ostorozta. Meacham szerint idősebb Bush hitvallása az volt: "mondj igazat, ne hibáztasd a népet, légy erős, tedd a legjobbat, dolgozz keményen, légy megbocsátó". Meacham kiemelte, hogy a 41. elnöknek köszönhetően az amerikaiak és a világ nemzetei "szabadabbak, jobbak, nemesebbek lettek".

A gyászszertartáson külföldi és amerikai politikusok vettek részt. Jelen volt például Angela Merkel német kancellár, Andrzej Duda lengyel elnök, Károly herceg brit trónörökös és John Major, aki Bush elnöksége idején volt az Egyesült Királyság kormányfője és II. Abdullah jordán király. A templom padsoraiban helyet foglaltak a jelenlegi amerikai kormány tagjai is, az első sorban pedig Donald Trump elnök és felesége, valamint ugyancsak a feleségével három volt amerikai elnök - Barack Obama, Bill Clinton és Jimmy Carter - ült.



Donald Trump még a szertartás előtt közzétett Twitter-bejegyzésében azt írta: "nem temetés ez, hanem egy hosszú és kivételes életet élő, nagyszerű ember ünneplésének napja. Hiányozni fog nekünk".



A washingtoni katedrálisból az Egyesült Államok 41. elnökének koporsóját a családtagok és néhány barát kíséretében Houstonba szállították, ahol a St. Mary episzkopális templomban ravatalozzák fel, majd a néhai elnököt csütörtökön helyezik örök nyugalomra a houstoni Elnöki Könyvtár épületében.



A szerdai napot Donald Trump elnök nemzeti gyásznappá nyilvánította, valamennyi szövetségi -, és kormányhivatal zárva tart, a nemzeti lobogók pedig harminc napon keresztül félárbocon lesznek.