Macedónia

Elfogták a macedón titkosszolgálat egykori vezetőjét

A gyanú szerint ő volt az ötletgazdája és fő szervezője a szkopjei parlament elleni tavaly áprilisi támadásnak. 2018.12.05 16:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Elfogták a macedón titkosszolgálat egykori vezetőjét, mert a gyanú szerint ő volt az ötletgazdája és fő szervezője a szkopjei parlament elleni tavaly áprilisi támadásnak - közölte a macedón sajtó szerdán.



Vladimir Atanaszovszkit azt követően fogták el, hogy kedden a bíróságon ketten is azt állították, hogy ő volt a parlament elleni támadás fő szervezője. A férfi az államügyészség kérésére 30 napos elzárást kapott, mert fennáll annak a lehetősége, hogy megszökik az országból.



Elfogása előrelépést hozhat a parlament elleni támadás utáni nyomozásban, eddig ugyanis nem sikerült kideríteni, ki volt az akció fő szervezője.



Atanaszovszki másfél éven át vezette a titkosszolgálatot 2016-tól 2017 júniusáig, azt követően, hogy elődje, Szaso Mijalkov lemondott.



Szaso Mijalkovot november 21-én vették őrizetbe, mert a hatóságok szerint fennállt annak a veszélye, hogy megszökhet az országból. A volt titkosszolgálati vezető ellen azért folyik eljárás, mert 2006 és 2016 között, Nikola Gruevszki kormányzása idején tömegesen hallgatta le politikusok és közéleti szereplők telefonhívásait.



A jobboldalt támogató tüntetők azt követően törtek be a macedón parlamentbe 2017. április 27-én, hogy a szociáldemokraták és az albán kisebbségi pártok új házelnököt választottak meg anélkül, hogy erre felhatalmazást kaptak volna. A tüntetők székekkel dobálták meg a képviselőket, egy kisebb verekedés során legalább nyolc képviselő megsérült, a kisebbségi Albánok Szövetsége nevű párt képviselője, Zijadin Sela pedig súlyosan megsebesült, eszméletlen állapotban szállították kórházba, ahol több hétig ápolták, mert agykárosodást szenvedett és amnéziás volt.



A jobboldali tüntetőket az háborította fel, hogy albán házelnököt választott meg a parlament, amit elfogadhatatlannak neveztek. Az albán kisebbségi pártokkal történő kiegyezés viszont az első lépés volt az új kormány megalakítása felé. A 2016 decemberében tartott előrehozott parlamenti választást hiába nyerte meg a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE), az albán kisebbségi képviselők támogatása nélkül nem tudott kormányt alakítani, a második helyen végző Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség (SDSM) viszont megegyezett az albán kisebbségiekkel, és megszerezte támogatásukat a sikeres kormányalakításhoz. A szociáldemokrata Zoran Zaev tavaly május óta vezeti a macedón kormányt.



Az idei év márciusában 30 olyan ember ellen emeltek vádat terrorizmusért, aki részt vett a parlament elleni támadásban, a VMRO-DPMNE több képviselője is a vádlottak között van. Júliusban pedig gyilkossági kísérlet vádjával összesen 81 év letöltendő börtönbüntetésre ítélt első fokon a szkopjei bíróság hét férfit, aki súlyos sérüléseket okozott a parlamenti képviselőnek.