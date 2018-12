Kúlönös

Eltűnt a génmódosított újszülöttekkel kísérletező kutató

Ho Csien-kujnak nyoma veszett, miután a kínai állam és a sencseni egyetem is elítélte tettét. 2018.12.05 07:23 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Senki nem hallott a nagy port kavaró génszerkesztő kínai orvosról a nemzetközi génszerkesztési találkozó óta, az egyetemnek, ahol korábban alkalmazták, még sajtóközleményt is ki kellett adnia, hogy az összeesküvés-elméleteknek elejét vegye. Az egyetem tagadja, hogy bárki fogva tartaná a kutatót, és csak annyit szögezett le, hogy egyelőre minden találgatás alaptalan - írja a 24.hu.

Ho Csien-kuj nemrég azzal állt nagyvilág elé, hogy génszerkesztéssel embriókat kezelt, hogy immúnissá váljanak a HIV vírusára, és a kísérlet olyannyira sikerült is neki, hogy a babák megszülettek, ráadásul - állítólag - teljesen egészségesek.A kísérletek rendesen megosztották a tudományos világot, ráadásul semmiféle tudományos publikáció nem született róluk.

A hír bejelentése után a kínai kutató részt vett a második nemzetközi génszerkesztési találkozón, ahol elő is adott, majd kérdésekre is válaszolt, de a nyilvános szereplés óta senki nem látta a kutatót, és senki nem is tudja, mi történhetett vele.



A kínai kormány nemrég nyíltan elítélte, amit tett, etikátlannak és illegálisnak nevezte az eljárást, és szigorúan eltiltotta a tudóst attól, hogy tovább folytassa a munkáját. A sencseni egyetem, ahol Ho korábban dolgozott, szintén elhatárolódott, és kijelentette, hogy február óta fizetés nélküli szabadságát tölti náluk a kutató. A kutató eltűnése óta megszaporodtak azok az elméletek, amelyek a kínai kormányt sejtik a csend mögött.