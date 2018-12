Szaúdi újságíró-gyilkosság

Hasogdzsi-ügy - Amerikai szenátorok: 'nem is kérdés', hogy a szaúdi trónörökös állt a háttérben

Amerikai szenátorok szerint 'nem is kérdés', hogy Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolásának hátterében Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös állt.

A szenátorok azt követően nyilatkoztak az amerikai sajtó munkatársainak, hogy Gina Haspel, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója kedden zárt körű tájékoztatót tartott a szenátus külügyi bizottsága, továbbá hírszerzési bizottsága tagjainak.



Bob Corker, a külügyi bizottság republikánus vezetője úgy fogalmazott: egy bírósági tárgyaláson "30 perc alatt" elítélnék gyilkosságért Mohamed bin Szalmánt. "Meg sem fordul a fejemben, hogy nem a trónörökös rendelte el a gyilkosságot" - mondta. Hozzátette, hogy szerinte a herceget mindvégig tájékoztatták a helyzetről.



"Szándékosan vaknak kellene lenni, hogy ne azt a következtetést vonjuk le, a gyilkosságot MBS irányítása alatt álló emberek tervezték és követték el" - Lindsey Graham, dél-karolinai republikánus szenátor fogalmazott így, az amerikai politikai életben MBS-ként emlegetett Mohamed bin Szalmán trónörökösre utalva. Graham "őrültnek" és "veszélyesnek" nevezte a herceget.



A CIA igazgatójának tájékoztatójára azt követően került sor, hogy a múlt héten több törvényhozó erőteljesen bírálta őt, mert nem vett részt azon a szintén zárt körű tájékoztatón, amelyet Mike Pompeo külügyminiszter és James Mattis, a védelmi tárca irányítója tartott a kongresszusban az ügyről.



A hírszerzés titkosított - bár részleteiben kiszivárgott - jelentése szerint Hasogdzsi meggyilkolásának hátterében Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös állhat. "Valószínűleg ő rendelte el (Hasogdzsi) halálát" - olvasható a jelentésnek az amerikai sajtóban nyilvánosságra került részletében. De a CIA óvatosan fogalmazott. "Hiányzik a közvetlen bizonyítékunk arra, hogy a herceg gyilkosságra adott parancsot" - olvasható a jelentésben.



Rijád mindig tagadta, hogy a hercegnek bármilyen formában köze lett volna a szaúdi újságíró október 2-án, Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán történt meggyilkolásához.



John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó kedden a The Wall Street Journal című lap egyik rendezvényén "gyűlöletes bűncselekménynek" minősítette a Hasogdzsi-gyilkosságot. Hozzátette azonban, hogy ez csak egyike azoknak a gaztetteknek, amelyek ebben az Egyesült Államok stratégiai érdekei számára fontos térségben megtörténnek. "Ez gyűlöletes bűncselekmény, ezt az elnök meg is mondta. De ebben a térségben gyűlöletes bűncselekményeket követ el Irán, Szíria és terroristák is" - fogalmazott Bolton.