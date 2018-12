Sárga mellényesek

A francia kormány bejelentette az üzemanyagadó befagyasztását

hirdetés

Édouard Philippe francia kormányfő hivatalosan is bejelentette az üzemanyagadó befagyasztását keddi televíziós beszédében, eleget téve ezzel a sárgamellényes mozgalom legfőbb követelésének.



"Egyetlen adó sem ér annyit, hogy veszélybe sodorjuk miatta a nemzet egységét" - érvelt beszédében Philippe.



A hathónapos moratóriumot más, a társadalmi elégedetlenség enyhítésé érdekében tett lépések is kísérik, köztük a gáz és az áram árának féléves befagyasztása.



A kormányfő először kedd reggel - a Köztársaság Lendületben (LREM) és szövetségese, a Demokratikus Mozgalom (MoDem) parlamenti frakcióülésén - jelentette be a döntéseket, amelyek a kabinet előző este hozott Emmanuel Macron francia elnökkel egyetértésben.