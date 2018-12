Egy 136 kilós nő úgy ölte meg a párját, hogy ráült

A 146 kilós Windi Thomas egy eldurvult veszekedés után döntött úgy, hogy végez a párjával.



A 44 éves nő előbb egy asztallábbal ütötte fejbe a férfit, aztán mikor látta, hogy ez nem lesz elég, egyszerűen ráült a férfi mellkasára. Testével így szinte összepréselte a nála jóval könnyebb, mindössze 54 kilós Keeno Butlert.



A nő ivott a gyilkosság előtt, ám a rendőrséget ő hívta ki azzal, hogy megölt egy embert.



Keeno Butlert már nem tudták megmenteni, belehalt a sérüléseibe és a légzési nehézségekbe.



A gyilkosság idén márciusban történt Pennsylvania államban, decemberben várható ítélet. Windi Thomas vádalkut kötött, 18 és 36 év közötti börtönbüntetést kaphat.

Windi Thomas is in Erie County Court today for a preliminary hearing. Police say she admitted to killing her boyfriend. The judge held all charges for court, including criminal homicide. pic.twitter.com/mTFioNnxmi