Hónapokra börtönbe került egy nő, mert a rendőrök drognak nézték a vattacukrot

Három hónapra börtönbe került az amerikai Dasha Fincher, miután a rendőrök tévedésből metamfetaminként azonosították a nála lévő vattacukrot. A nő most kártérítési pert indított a rendőrség, a georgiai Monroe megye és a drogteszt gyártója ellen is - írja a BBC.



Az olcsó drogtesztek elég komoly gondokat okoznak Amerikában, ugyanis a mentolos cukorkától a dezodorokig szinte bármit képesek kábítószerként azonosítani.



Dasha Fincher is így került bajba: egy vacak teszt egy szimpla közúti ellenőrzéskor drogként azonosította a kocsijában lévő vattacukrot.



Még döbbenetesebb, hogy mivel sok gumicukor volt nála, kábítószer-kereskedelemmel is megvádolták.



Az óvadékot egymillió dollárban állapították meg. Fincher ezt az összeget nem tudta kifizetni, így 2016 december 31-től 2017 április 4-ig börtönben volt.



Az állami labor tesztje aztán tisztázta, ám nem törölték a priuszát és azt állítja lemaradt élete több fontos eseményéről, mint például az unokája megszületéséről.