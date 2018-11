Kercsi incidens

A hadiállapot alatt Ukrajna nem enged be külföldieket a Krímbe

A hadiállapot ideje alatt külföldieket nem, csak ukrán állampolgárokat engednek át az Oroszország által megszállt Krím félsziget és az ukrajnai Herszon megye közötti adminisztrációs határon - közölte Andrij Demcsenko, az ukrán határőrszolgálat sajtóosztályának vezetője csütörtökön az Ukrajinszka Pravda hírportállal.



A tisztségviselő hozzátette, hogy kiutazhatnak viszont az említett határon keresztül azok a külföldiek, akik most a Krímben tartózkodnak, és az ukrán törvényeket betartva utaztak be a félszigetre.



Kijev egyelőre nem indokolta meg, hogy miért hozta ezt a döntést.



Demcsenko felhívta emellett a figyelmet arra is, hogy a hadiállapot ideje alatt az Ukrajnába beutazó orosz állampolgárokat szigorúbb vizsgálat alá vetik. "Ha egy külföldi nem igazolja beutazásának célját, előfordulhat, hogy megtagadják neki a belépést" - mondta. Megjegyezte, hogy most is naponta több orosz állampolgár belépését utasítják el Ukrajnába. Szavai szerint az orosz állampolgárokat az Ukrajnával szembeni orosz agresszió kezdete óta szigorúbban vizsgálják, és ez a hadiállapot ideje alatt még tovább fokozódhat.



A hadiállapot - amely Ukrajnában a rendkívüli állapot egy formája - az ország tíz megyéjére terjed ki, köztük a Krímmel szomszédos Herszonra is. Szerdán lépett életbe és az elfogadott törvény szerint december 26-ig tart.