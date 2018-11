Konfliktus

Kercsi incidens - Az SZBU közzétette a támadásban részt vevő pilóták beszélgetését

A hangfelvételek Kijev szerint nem hagynak kétséget afelől, hogy az orosz katonai vezetés parancsot adott a gépek legénységének az ukrán hadihajók elleni fegyverhasználatra. 2018.11.29 16:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Ukrán Biztonsági Szolgála (SZBU) nyilvánosságra hozta csütörtökön a múlt vasárnap a Kercsi-szorosnál történt incidensben részt vevő orosz Szu-30-as vadászgép és a Ka-52-es típusú orosz helikopter pilótáinak az irányítóközpontokkal folytatott beszélgetéseinek hangfelvételeit, amelyek Kijev szerint nem hagynak kétséget afelől, hogy az orosz katonai vezetés parancsot adott a gépek legénységének az ukrán hadihajók elleni fegyverhasználatra.



Erről Oleh Frolov, az SZBU helyettes vezetője beszél csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján. A tisztségviselő szavai szerint az ukrán haditengerészek ellen hat különböző típusú támadási módszert is bevetettek az orosz erők. Mint fogalmazott, célpontnak használták őket, hogy rajtuk próbálják ki fegyvereiket. Kész csodának nevezte, hogy túlélték a támadást.



Kifejtette, hogy elsőként szándékosan nekiment egy határőrhajó az ukrán vontatóhajónak, ami a hajó megállásra kényszerítésének egy formája. Majd két-két rakétát lőtt ki az orosz vadászgép és a helikopter a hajóra. Ezen kívül az orosz hajókról nagy kaliberű fegyverekkel nyitottak tüzet az ukrán hajó kabinjára célozva, oda, ahol a tengerészek tartózkodtak - emelte ki. Ezután különleges egységek rohammal bevették a hajókat fizikai erőt alkalmazva az ukrán tengerészekkel szemben.



Kijelentette, hogy a hatodik módszert jelenleg alkalmazzák, miután törvénytelen módon letartóztatták a tengerészeket, és most fizikai és pszichológiai nyomás gyakorolnak rájuk.



Közben Dzsemil Tyemisev, a letartóztatott ukrán tengerészek egyikének ügyvédje a Facebookon arról számolt be, hogy a tengerészeket Moszkvába, valószínűleg a lefortovói börtönbe szállították át a Krím-félszigetről. Az ügyvéd arra nem tért ki, hogy a 24 tengerész közül hányat szállítottak át. Az értesülést egyelőre már forrás még nem erősítette meg.



Kijev hivatalos közlése szerint november 25-én Oroszország lezárta a Kercsi-szorost a három hadihajóból - két kisebb páncélozott tüzérségi naszádból és egy vontatóból - álló kötelék előtt, amely terv szerint és a nemzetközi normáknak megfelelően előre bejelentve indult el a fekete-tengeri Odessza kikötőjéből a Kercsi-szoroson át az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolba. A hajókat, miután már visszafordultak Odessza felé a Krím partjaitól mintegy 13-14 tengeri mérföldre, nemzetközi vizeken megtámadták a határőrzési feladatokat is ellátó orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) hajói, amelyek tüzet nyitottak rájuk, majd különleges egységek szállták meg, végül elvontatták azokat az orosz megszállás alatti Kercs kikötőjébe. Az incidensben hat ukrán tengerész sebesült meg, összesen 24-en estek fogságba. Ukrajna az incidenst katonai agressziónak minősítette, és riadókészültségbe helyezte teljes hadseregét, beleértve a haditengerészetet is. Az ország tíz leginkább veszélyeztetettnek tartott megyéjében hadiállapotot vezettek be - a rendkívüli állapot egy formáját -, amely szerdától december 26-ig van érvényben.

Moszkva ellenben az ukrán felet tette felelőssé, azt állítva, hogy az ukrán hadiflotta járművei megsértették Oroszország területi vizeit, és az irányváltoztatást sürgető felszólításokra és a figyelmeztető lövésekre sem reagálva a Kercsi-szoros felé haladtak. Az FSZB azt is állította, hogy az ukrán hajók irányították elsőként fegyvereiket az orosz parti őrség járműveire.