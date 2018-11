Állati

Akkora ez a kakas, mint egy ötéves gyerek - videó

Egy koszovói tanyán él a világ legnagyobb kakasa. Merakli majdnem egy méter magas, és 7,7 kilogramm.



Gazdája, Fitim Sejfijaj szerint egy "nagyon kedves és boldog madár. Két tyúkja is van, nagyon jól van tartva."



Amikor először elterjedtek róla videók, sokan nem is akarták elhinni, hogy létezhet ekkora kakas, azt gondolták, valójában a férfi öltözött be jelmezbe.



Merakli egy alapvetően óriás testű tyúkfajhoz tartozik, a brahmához, melyet az Egyesült Államokban tenyésztettek ki egy kínai fajtából, tojásuk és húsuk miatt is tartják. A kakasok átlagosan is elérik az 5,5 kilót.