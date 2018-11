Diplomácia

Prága törölte budapesti képviseletét a kiemelten fontos cseh nagykövetségek listájáról

hirdetés

Törölte a budapesti nagykövetséget a kiemelt cseh diplomáciai képviseletek listájáról Tomás Petrícek cseh külügyminiszter - jelentette csütörtökön a Lidové Noviny című cseh konzervatív napilap.



Az újság összeállítása szerint Csehországnak jelenleg 96 nagykövetsége van a világban, amelyekből 17 volt eddig kiemelt fontosságúnak minősítve. Januártól kezdve a "top" cseh nagykövetségek listájából kikerül az ankarai, a budapesti, a kijevi és a római nagykövetség.



"A legfőbb ok gazdasági, költségeket takarítunk meg, amelyeket máshová tudunk átirányítani. Csehország például Maliban nyit új nagykövetséget" - indokolta a döntést a lapban Tomás Petrícek.



"Visszatérünk azokhoz az időkhöz, amikor a lista a nagyhatalmakra, a szomszédos országokra és a kulcsfontosságú intézményekre orientálódott" - magyarázta a miniszter.



A Lidové Noviny szerint a döntés kulcsfontosságú politikai jelzés, amellyel Csehország kinyilvánította prioritásait. A lap felhívja a figyelmet arra, hogy a cseh diplomácia legfőbb pilléreinek átrajzolásáról a külügyminisztérium a kormányhivatallal és az elnöki irodával nem konzultált.



"Nem vagyok tájékoztatva, most hallom először" - reagált a lap érdeklődésére Andrej Babis cseh kormányfő. Jirí Ovcácek, az államfő szóvivője pedig nem kívánta kommentálni az értesülést.



A négy nagykövetség státusának csökkentése a Lidové Noviny kommentárja szerint "ebben az időben nem szerencsés". Az újság rámutat: például Magyarországot a kormányprogram is a kiemelt fontosságú országok közé sorolta, és a visegrádi csoportban Prága fontos partnere.



A külügyminiszter azt állítja, hogy a tárca belügyéről van szó, s a döntésnek nincsenek politikai következményei.



"Tény azonban, hogy bár a külügyminisztérium belső dokumentumáról van szó, következményei túlléphetnek a Cernín-palota (a tárca székhelye) küszöbén" - véli a Lidové Noviny.



A tekintélyes lap azt írja, hogy Csehország és Magyarország között politikai és személyes szinten is egyre szorosabb az együttműködés. Pénteken Prágába látogat Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Bár Orbán már többször is járt Prágában, látogatása ezúttal első ízben hivatalos jellegű lesz.



A Hospodárské Noviny című gazdasági és politikai napilap szerint Andrej Babis kormányfőt és Milos Zeman államfőt is "idegesítik" a Tomás Petrícek bizonyos lépései és nyilatkozatai, s nyomást gyakorolnak Jan Hamácek belügyminiszterre, a Cseh Szociáldemokrata Párt elnökére, hogy távolítsa el Petríceket, aki a párt tagja, a tárca éléről. Hamácek ismételten úgy nyilatkozott, hogy erre nem lát semmi okot.