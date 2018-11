Állati

Úgy ment be a maci az őrsre, mintha ő volna a rendőr - videó

Egy igazi legendát kapott lencsevégre nemrég a kaliforniai autópálya-rendőrség az egyik, Truckee városában található épületében, egy medve ugyanis 18-án éjszaka úgy masírozott be két lábon az őrsre, mintha ennél magától értetődőbb dolog nem is lenne a világon - jelentette az index.hu.



Az állat teljes természetességgel engedte be magát, aztán négy lábon folytatta az útját, rövidesen pedig amilyen hirtelen jött, úgy is távozott, két hitetlenkedő rendőrt hagyva maga után.



A medve amúgy szombaton vissza is tért, de ezúttal csak a parkolóban flangált fel-alá.