Baleset

Elfelejtették bekötni élete első sárkányrepülésekor - vérfagyasztó videó

Futótűzként terjed egy videó, amin az látható, ahogy egy amerikai férfi, Chris Gursky Svájcban járva életében először sárkányrepülőzésre adta a fejét, de a dolog rosszul sült el: a pilótája ugyanis elfelejtette bekötni a hámját, ez pedig csak a felszállás után derült ki - számolt be róla a 444.hu.



A felvételt végül a floridai férfi töltötte fel az internetre, és magyarázó feliratokkal is ellátta. Gursky a felvétel egykét pontján elképesztő ügyességről tesz tanúbizonyságot, úgyhogy még simán kiderülhet az is, hogy egy artistatársulat gerillakampánya volt csupán az egész repülés, de közben a férfi mégis úgy törte el a csuklóját, hogy műteni is kellett.



Gursky amúgy azt írta a videóhoz, hogy bár az első repülését nem igazán élvezte, de azért még tervez máskor is sárkányrepülni. Utólag már hálás volt a pilótának is, mert bár ugyan az elején elég súlyos hibát követett el, amikor nem kötötte be őt, de később mindent megtett, hogy épségben letegye a földre.