Szaúdi újságíró-gyilkosság

Hasogdzsi-ügy: a török rendőrség átkutatott két villát

A török rendőrség hétfőn átkutatott két szomszédos villát a Márvány-tenger partján fekvő Yalova város külterületén az isztambuli szaúdi főkonzulátuson a szaúdi ellenzéki újságíró, Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásának nyomai után kutatva - jelentette az NTV török hírtelevízió.



A beszámoló szerint az első, kétszintes villa jelenleg Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökös egyik állítólagos üzletember barátjáé. 2014-ben az akkor még üres telket Mohammed al-Fozan és Mohammed al-Szuhai nevére vásárolták meg, majd engedély nélkül építkeztek rajta. Itt a hatóságok a három kerti kutat is átvizsgálták, leeresztették a vizüket, majd mintát vettek belőlük. A rendőrség művelethez tűzoltóautót is használt.



A másik villa telke egy Omary Turizm nevű cég tulajdonában áll. A terület a földhivatalnál gyümölcsöskertként szerepel a nyilvántartásban. Az épület bejáratánál Szalmán bin Abdel-Azíz király és a trónörökös arcképe látható a falon.



A két vizsga átvizsgáláshoz kutyák és drónok segítségét is igénybe vették a hatóságok.



Az isztambuli főügyészség hétfői közleményében tudatta, hogy a Hasogdzsi-ügy egyik gyanúsítottja október 1-én, tehát a gyilkosságot megelőző napon felvette a kapcsolatot egy szaúdi állampolgárral, aki Yalova város külterületén, Samanli faluban lakik. A kapcsolatfelvétel azzal áll összefüggésben, hogy Hasogdzsi feldarabolt holttestét miként fogják elrejteni vagy megsemmisíteni.



Míg az isztambuli főügyészség szerint Hasogdzsit előre kitervelt módon megfojtották, mihelyt belépett a külképviselet épületébe, addig a rijádi büntetőper vádirata szerint dulakodás közben méreginjekcióval gyilkolták meg az újságírót, mielőtt holttestét feldarabolták volna. A szaúdi vádirat ugyanakkor arra nem tér ki, hogy a maradványokat a tettesek megsemmisítették volna, miként azt a török hatóságok állítják.



A szaúdi ügyészség korábban azt is leszögezte, hogy Mohamed bin Szalmán koronaherceg nem érintett az ügyben.



Az Ihlas török hírügynökség már október 23-án írt arról, hogy a rendőrség Samanli faluban egy háromszintes házban vizsgálódott. Az Ihlas úgy értesült, hogy az épület a Hasogdzsi gyilkosságot végrehajtó 15 tagú szaúdi különítmény egyik tagjának a nyaralója, és jelenleg egy szíriai család bérli.



Az NTV közlése alapján az októberben átkutatott ház feltehetően nem egyezik egyik hétfőn átvizsgált villával sem, miután a mostani jelentésben szíriai családról nem esett szó.