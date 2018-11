Katasztrófa

Kaliforniában mindenütt sikerült megfékezni a tűzvészt

Kaliforniában mindenütt sikerült megfékezni a több mint két hét óta pusztító tűzvészt.



A Kalifornia történetének legpusztítóbb tűzvészeként emlegetett katasztrófa 88 halálos áldozatot követelt és még mindig 249 az eltűntek száma - jelentette be vasárnap a kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi hivatal.



A november 2-án fellobbant tüzekben Kalifornia északi vidékein mintegy 14 ezer lakóépület és további, több mint 5000 épület dőlt romba vagy égett porig, a Los Angeles környékén pusztító - és már szerdán megfékezett - tűzvésznek pedig három halálos áldozata volt, a lángok 1500 épületet tettek tönkre.



A szerda óta folyamatosan zuhogó eső a tűzoltók munkáját ugyan segítette, ám a mentést nehezítette. Több helyen is kisebb földcsuszamlások voltak, vasárnap a hatóságok áradások veszélyére figyelmeztettek.



A mentési munkálatok vasárnap is folytatódtak, a mentők, a tűzoltók és a különlegesen kiképzett kutyákkal dolgozó rendvédelmi erők tervszerűen fésülik át a tűzvész sújtotta területeket. Az északi Butte megye seriffjének hivatala drónokkal készített felvételeket a katasztrófa helyszíneiről, az elpusztult vagy "csak" erősen károsodott településekről, az úthálózatról, és az illetékesek azt remélik, hogy az így készült részletes felvételek értékes információkkal segítik majd a mentésben dolgozókat.